Alimentation Et si on abandonnait le sucre blanc? Le sucre a mauvaise réputation et de nombreux consommateurs se tournent vers des solutions alternatives. Le point sur les avantages et les inconvénients.

Un peu de miel dans votre café? Pourquoi pas… tant que ce n’est pas du sucre! Présent en excès dans de nombreux produits industriels et dénoncé pour ses apports en calories «vides», le sucre blanc, composé à 99% de saccharose, est aujourd’hui très décrié. Il faut dire que nous en consommons trop. En Suisse, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire estime la consommation quotidienne de sucres «libres», soit les sucres ajoutés et ceux présents dans les jus de fruits, à 110 g par habitant, soit deux fois la valeur maximale recommandée par l’OMS, et quatre fois la valeur conseillée. Une situation préoccupante, puisque l’on sait que l’excès de saccharose ne génère pas seulement des caries mais favorise, à long terme, l’obésité, le diabète, les maladies cardio-vasculaires ou les troubles digestifs.

Or le sucre blanc n’est pas le seul aliment à pouvoir donner un goût sucré. D’autres édulcorants existent et attirent de plus en plus de consommateurs. Selon Sandra Neri, nutritionniste et naturopathe à Lancy (GE), «il existe des alternatives intéressantes, notamment du point de vue nutritif. Certaines peuvent aussi s’avérer plus digestes pour les personnes intolérantes aux Fodmap.»

Pour les spécialistes, il est important de rappeler que le problème vient de la consommation excessive, pas du sucre en lui-même. L’idéal serait donc d’habituer son palais à une alimentation moins sucrée.

