Cinéma «Incarner Barnum a été une thérapie formidable» Hugh Jackman fait son numéro dans «The Greatest Showman», ode à la différence en forme de comédie musicale énergique inspirée de la vie du célèbre forain. Rencontre.

Hugh Jackman aura dû patienter sept ans pour tourner «The Greatest Showman». La comédie musicale inspirée par la vie de l’imprésario forain P. T. Barnum a mis du temps à être financée malgré son enthousiasme pour le projet. L’acteur australien né en 1968 tenait de fait très fort à ce projet. Parce que long-métrage filmé par son compatriote Michael Gracey allait lui permettre de renouer avec la comédie et le chant, plusieurs années après une performance remarquée dans l’adaptation des «Misérables» façon Broadway par Tom Hooper (2012). Tout en démontrant, une fois encore (son rôle de père meurtri dans «Prisoners» de Denis Villeneuve en 2013) qu’il pouvait incarner autre chose que Wolverine, le super héros aux griffes redoutables qui a fait de lui une star planétaire. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que le pari est réussi.

Qu’est-ce qui vous plaît tant chez Barnum pour avoir attendu si longtemps pour faire ce film?

L’idée a germé en 2009 quand j’ai présenté la cérémonie des Oscars. Larry Mark, qui produisait l’émission, m’a dit: «Écoute, tu as donné plein de spectacles sur scène mais tu n’as jamais joué dans une comédie musicale au cinéma. Et on devrait créer une comédie musicale originale sur P. T. Barnum.» J’ai trouvé cette idée enivrante. Je ne connaissais Barnum qu’à travers le spectacle de Cy Coleman (monté à Broadway en 1980, ndlr). J’ai toujours pensé que ce type de personnage m’irait bien. Évoquer l’imagination et les rêves est utile quand on se met à chanter et danser. Je ne pensais pas que ce film verrait le jour, en tout cas pas pendant les deux premières années de sa genèse.

Ressemble-t-il à ce que vous pensiez?

Hum, je ne sais pas. Je ne me souviens pas de ce que j’avais en tête mais il a assurément changé. Le rôle des «curiosités» a évolué au cours des deux ou trois dernières années, au fil des ébauches du scénario. Cette idée selon laquelle ce qui te rend différent fait de toi quelqu’un d’exceptionnel a pris de l’ampleur. La chanson «This Is Me», la 4e ou 5e composée par Justin et Benj, est immédiatement devenue un hymne. Tu pouvais sentir que cet aspect de l’histoire avait un élan derrière lui. C’est un film familial, pour un public de 5 à 90 ans, plus familial que quand j’y ai songé au départ.

On a vous a vu depuis dans une autre comédie musicale, «Les misérables».

Oui, en 2012. Mais «The Greatest Showman» est diamétralement opposé. Le ton est très différent. Il a été une thérapie formidable juste après avoir incarné Logan, personnage torturé et accablé de souffrances. Jouer Barnum m’a permis de chanter et danser. Et c’est une histoire remplie d’espoir, avec des chansons pleines de chaleur.

