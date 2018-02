Réhabilitation «Je ne suis pas un pyromane, j’aimerais retrouver ma vie d’avant» Yoann était soupçonné d’être l’auteur des incendies criminels survenus sur le site de l’Institut équestre national d’Avenches (VD) l’an dernier. Blanchi par la justice, il est pourtant toujours ostracisé.

Yoann, 28 ans, vient de recevoir l’ordonnance de classement de la procureure vaudoise Maria Giannattasio. Cette décision de justice confirme ce qu’il a toujours dit: il n’est pas l’auteur des incendies criminels survenus sur le site de l’Institut équestre national d’Avenches (IENA), qui ont provoqué la mort de plus de 20 chevaux et poneys dans la nuit du 14 au 15 juillet 2017.

L’Institut équestre national d’Avenches (VD) a pris feu dans la nuit du 14 au 15 juillet 2017. Photo: Jean-Paul Guinnard

Mercredi, quand on se rend dans l’étude de son avocate, Me Véronique Fontana, on s’attend à rencontrer un jeune homme soulagé d’être officiellement «blanchi». Mais Yoann n’a pas le moral. «Franchement, je ne vais pas très bien. Je n’ai plus de vie. Je passe mes journées assis sur mon canapé. Je ne sors que pour promener mes chiens», dit-il, la voix posée, le regard triste. Ses confidences jettent un froid. «Qu’est-ce qui ne va pas?» lui demande-t-on. «Je ne suis pas un pyromane, j’aimerais retrouver ma vie d’avant», répond-il.

Pour en savoir plus, consultez le site du Matin Dimanche, www.lematindimanche.ch, sur votre ordinateur personnel, votre tablette ou votre smartphone. L’application Le Matin Dimanche est toujours disponible sur iPad. (Le Matin)