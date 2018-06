Toyota Ago Jolie petite citadine de poche et vraie star du X Petite, légère, performante et peu polluante, la Toyota Aygo de 4e génération est plus que jamais armée pour faire partie du peloton de tête des voitures de ville.

Ne criez pas au scandale et n’allez pas, non plus, vous mettre à fantasmer: le X auquel au fait référence ici à bien trait… au design. À cette face avant en forme de X, justement, mais retravaillée. «Le X fait partie intégrante du design de l’Aygo, c’est pourquoi nous voulions absolument le garder. Le challenge, pour mon équipe, a été de trouver une nouvelle façon de l’interpréter tout en conservant cette identité forte.» Pour illustrer le propos d’Elvio D’Aprile, responsable du design chez Toyota Europe, on nous projette une image d’AstroBoy, le célèbre petit héros de manga. Lui aussi a passé d’une représentation très «plate», façon 2D, à une image bien plus réaliste, avec un relief 3D semblant crever l’écran. Effet identique sur l’Aygo dont la structure avant en X, plus prononcée, plus «sculptée», est, en outre, soulignée par de nouveaux phares LED et des patches personnalisables, situés juste en dessous.

Et c’est vrai que l’auto a fière allure. En arrivant à Copenhague, lieu de nos courses d’essai, une vingtaine d’Aygo attendent, sagement parquées devant un grand hôtel jouxtant l’aéroport. D’entrée, une version se détache, peinte d’une teinte qui n’aurait pas dépareillé dans le clip de «Purple Rain». Son nom: «Magenta». Une série limitée à 70 exemplaires, dotée de toutes les options possibles et portant cette fameuse couleur sera d’ailleurs disponible dès le lancement sur le marché suisse, en août. Pour les améliorations esthétiques, on notera encore des feux arrière entièrement nouveaux, très profilés, accentuant eux aussi la ligne en X, le combiné d’instruments revu et amélioré, de nouveaux tissus de sièges et divers éléments personnalisables tant en structure qu’en coloris. Bon point, le coffre atteint maintenant 168 litres.

