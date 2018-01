Singulière L’actrice Anna Mouglalis n’est pas femme à se faire dicter sa vie L’égérie de Chanel n’a pas fini de fasciner. Objet du désir dans des films d’auteur, elle devient cheffe d’État dans la saison 2 de «Baron noir» sur Canal+.

C’est d’abord sa voix, unique et gravissime, qu’on retient. On est comme happé par les profondeurs, aspiré dans un gouffre. Le timbre est intense. À mesure que le propos s’assourdit, il faut tendre l’oreille. Puis c’est son regard qui accroche. Fardés de noirs, ses yeux en amande, un brin orientaux, théâtralisent son propos. On est asservi. Avec une telle présence, Anna Mouglalis ne pouvait que devenir comédienne. Et pourtant quand elle s’est inscrite au Conservatoire en 1998, on lui a d’abord conseillé de se faire opérer des cordes vocales. Mais elle a assumé sa singularité qui est aussi devenue sa carte de visite.

Des rôles qui allient l'intellect à l'absolu féminin

Depuis lundi dernier, elle a repris son rôle d’Amélie Dorendeu, ex-première secrétaire du Parti socialiste, dans la brillante série politique «Baron noir», sur Canal+. Or, dans cette saison 2, Anna Mouglalis a adopté une stature présidentielle pour jouer une Macron au féminin. Alors que la politique est un milieu sexiste, «Baron noir» est le premier feuilleton à mettre une femme au sommet du pouvoir: «Mon éveil politique a commencé par un éveil féministe. C’est en quelque sorte un acte militant de participer à «Baron noir», confie l’actrice de 39 ans dans Paris Match. Ce qui m’exalte depuis la saison 1 de cette série, c’est sa façon de mettre à nu les rouages, ce qui permet aux gens de se réapproprier la politique.»

