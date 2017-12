Obsolescence «L’affaire Apple relance l’intérêt pour le low-tech» Apple a reconnu cette semaine brider les capacités d’anciens smartphones. L’association HOP appelle à la résistance. Interview avec sa déléguée générale, Laetitia Vasseur.

En reconnaissant jeudi ralentir volontairement d’anciens iPhone (6, 6S, SE, 7), Apple a créé un précédent. Même si la marque à la pomme jure agir pour le bien de ses clients, cet aveu apporte la preuve directe d’une politique dénoncée depuis plus de deux ans par l’association française HOP (Halte à l’obsolescence programmée). Sa déléguée générale, Laetitia Vasseur, voit dans ce dernier épisode l’occasion de corriger le tir.

Cet aveu d’Apple vous a-t-il surprise?

Non, pas sur le fond. Car nous dénonçons de telles pratiques depuis longtemps. Apple avait déjà reconnu officiellement que ses appareils étaient conçus pour ne pas durer plus de trois ans. Ces pratiques visent évidemment à faire acheter des modèles plus récents, comme l’iPhone 8 ou le X. Reste qu’il est désolant de voir qu’il faut les résultats d’une enquête américaine, menée par Geekbench, pour donner enfin du crédit à la parole des consommateurs, qui jusqu’ici se plaignaient dans le vide.

Apple explique que le but du bridage des appareils est de ménager la batterie…

C’est un élément technique que l’on peut entendre en soi, mais qui ne correspond pas à la réalité vécue. Dès qu’une nouvelle mise à jour est effectuée – et on ne peut pas y échapper – tout ralentit, et l’autonomie de l’iPhone baisse drastiquement. Il est très difficile de changer la batterie des smartphones, Apple n’entrant éventuellement en matière que lorsqu’elle est en toute fin de vie. Et le prix est élevé ( ndlr: 79 fr. sans garantie ou AppleCare + ). En juin, une enquête de Greenpeace avait déjà dénoncé les politiques d’irréparabilité d’Apple, mais d’autres aussi. HOP a d’ailleurs déposé en septembre la première plainte contre Epson, dans le domaine des imprimantes, grâce à la loi française de 2005 qui qualifie l’obsolescence programmée d’illégale.

