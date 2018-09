Test auto La BMW 630d GT adopte la ligne des coupés «GT» pour «grand tourisme»: une idée du voyage qui cumule les exigences de confort, de performances et de plaisir. C’est ce que vise cette berline au long cours.

Habitués de la nomenclature des séries de BMW, révisez vos tabelles. Les coupés à deux et quatre portes et le cabriolet auparavant numérotés 6 migrent dans la catégorie 8. Sous Série 6, voici les GT. Une sorte d’extension des grandes berlines 5, avec un hayon. Amateurs de petites autos, passez votre chemin! Nous sommes là en présence d’une GT de taille respectable. Deux lettres pour parler de grand tourisme. Les qualités attendues sont un moteur vigoureux, souple, le plus onctueux possible sur autoroutes, un châssis rigoureux lorsqu’on arpente les cols ou les routes secondaires et, attribut essentiel, un habitacle conçu pour le confort de ses occupants.

Prenons la route!

La principale vérification, pour celui qui prend place derrière le volant, tient à l’ensemble moteur-boîte-châssis. La version 630d abrite un six-cylindres diesel à deux turbos comme BMW sait les préparer. Réactif, puissant, silencieux, il laisse sourdre un grondement lorsqu’on réveille son ardeur, symbole d’une musculature entraînée. La boîte change les rapports sans un sursaut. Le choix du style de conduite dépend de l’humeur du jour (Sport, Confort ou Eco), le quatrième, appelé Adaptative, simplifie tout: en observant le comportement du conducteur, il règle les changements de rapport, vers le haut comme vers le bas. L’expérience nous a montré qu’il est d’une redoutable perspicacité. Quant au châssis, le petit logo sur la face arrière xDrive indique que la transmission opère sur les quatre roues, avec, évidemment, une gestion intelligente selon la mesure de la motricité de chacune. Les sensations sont celles d’une propulsion, BMW y a veillé, c’est dans son ADN et cela enchante l’amateur de virages.

La surprise vient de la facilité à se mettre les dimensions généreuses dans l’œil. Puis à conduire de diverses manières, de la plus légère à la plus appuyée, pour constater que l’équilibre a fait partie de la dotation de base de cette série. On comprend qu’avec ces qualités, elle puisse recevoir une motorisation plus puissante, mais cette 630d nous paraît une variante judicieuse. Nous avons effectué des trajets très variés, avec une incursion sur autoroute en Allemagne, juste pour dépasser les 200 km/h. Dans toutes les circonstances, le confort est idéal. Le régulateur interactif suit le trafic, accélère, ralentit, s’arrête et repart sans sourciller. Il est possible de fixer la vitesse quelques kilomètres par heure au-dessus de la limitation, histoire d’être dans la tolérance des radars. La voiture s’en souvient et affiche en ombre le prochain changement, un clic sur le levier et elle s’adapte au bon moment. Trop fort…

