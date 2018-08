Tout-terrain La Jeep légendaire affronte la boue comme la ville Le petit transporteur polyvalent de 850 kg créé pendant la guerre poursuit sa carrière. Le Wrangler se bonifie, en mode urbain ou aventurier.

Perdu dans les montagnes autrichiennes, le Jeep Camp a connu un succès sans précédent cet été. Il perpétue une tradition née après la guerre, quand la célèbre Willys se transforma en Wagon pour correspondre aux attentes des familles. Plus de 1200 amateurs et 600 véhicules se sont retrouvés en Styrie. Avant eux, les journalistes avaient les pistes pour tester les différentes versions du nouveau Wrangler.

Jeep des villes et Jeep des champs

Premier contact avec la Jeep Wrangler Sahara, sur les autoroutes, les routes et à travers les villages de carte postale des montagnes autrichiennes. Le châssis a été modifié pour augmenter le confort, le nouveau moteur turbodiesel réagit vite et fort. À l’intérieur, on observe un mélange de modernité et de tradition, le cuir habille une certaine rusticité. À l’extérieur, on constate ce caractère sur le capot, où deux renflements rappellent que, une fois le toit et les portières démontés, on peut abaisser le pare-brise, comme sur le modèle originel. Un déshabillage réservé aux parcours tout-terrain ou pour frimer en passant devant les terrasses à la mode.

Le comportement du Sahara sur route est proche de celui d’un SUV. La direction un peu souple est plus dans les habitudes américaines qu’européennes. Le moteur se manifeste un peu, mais cela reste supportable. Tout ce que Jeep a apporté comme compléments électroniques hisse ce modèle au niveau de tous les SUV. À la différence que ses capacités dans le terrain sont très impressionnantes. Le Jeep Camp alterne les montées bien ravinées, les gués profonds et les bosses irrégulières. Il suffit d’enclencher les rapports courts pour grimper, de fixer le contrôle de descente afin de garantir la sécurité et il ne reste plus qu’à agir judicieusement sur la direction. Voilà pour le Sahara, qu’on peut garnir d’options luxueuses avec le pack Overland.

Galerie photo

Vidéo

Pour en savoir plus, consultez le site du Matin Dimanche, www.lematindimanche.ch, sur votre ordinateur personnel, votre tablette ou votre smartphone. L’application Le Matin Dimanche est toujours disponible sur iPad. (Le Matin)