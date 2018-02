Images La Tamaggo, caméra suisse, diffuse vos images à 360 degrés en temps réel Séduisante, ambitieuse, cette caméra «made in Genève» propose d’immortaliser photos et vidéos à 360 degrés. En un clic, elle peut même les partager en live sur les réseaux sociaux. Et faire bien mieux encore.

Signaler une erreur Vous voulez communiquer un renseignement ou vous avez repéré une erreur? Orthographe Ponctuation Grammaire Erreur factuelle Technique Votre adresse email* Description de l'erreur* Veuillez SVP entrez une adresse e-mail valide