Škoda Fabia La citadine tchèque oublie ses complexes Juste avant ses 20 ans, la Škoda Fabia se refait une beauté et confirme son engagement: être une citadine, mais pas que!

Une troisième génération en vingt ans, ce n’est pas comme si Škoda se précipitait pour suivre les modes. La Fabia a été retouchée, il n’est pas encore temps de la recomposer entièrement. Des modifications légères, on devrait dire prudentes, pour la bonne raison que c’est le deuxième modèle le plus vendu de l’assembleur situé en République tchèque (en tête, toujours l’Octavia, reine en Suisse), un des membres éminents de la galaxie Volkswagen. D’ailleurs, il est évident que la Fabia a une certaine ressemblance avec sa cousine proche VW Polo. Elle s’en distingue par une silhouette plus effrontée, surtout lorsque des options comme la couleur «rouge corrida» sont choisies.

Vous avez dit citadine?

Juste trois millimètres sous la longueur fatidique des quatre mètres: la ville lui va comme un gant. La plateforme modulaire de VW a permis de ménager une place généreuse aux passagers, avec un coffre raisonnable. Difficile d’emporter les bagages de toute une famille, mais plus de trois cents litres, c’est champion dans la catégorie.

Citadine, par la taille peut-être. Pour le reste, c’est une bonne routière. Elle ne rechigne pas à se lancer dans de longs trajets. Le confort: il y est. La performance: les 110 ch suffisent largement. L’insonorisation: le moteur est discret, au contraire des bruits de roulement ou des réactions des suspensions, sans que ce soit vraiment gênant.

