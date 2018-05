Alimentation Le b.a.-ba du p’tit-déj’ Mis en vedette par de nombreux guides et livres de recettes, le petit-déjeuner serait primordial. Vrai ou faux? Décryptage…

Longtemps considéré comme le parent pauvre de la gastronomie, le petit-déjeuner est aujourd’hui porté aux nues. En témoignent les innombrables cafés ou restos branchés qui en proposent des formules revisitées. Ou la pléthore de guides, blogs, pages Instagram ou articles de presse qui en font l’apologie à coup de recettes originales, «vitaminées» et «pleines d’énergie» avec, cerise sur les pancakes, une telle mise en lumière de ses vertus «santé» et «bien-être» qu’on finit par croire qu’il est bel et bien «le repas le plus important de la journée».

Le hic, c’est qu’entre ces p’tits-déj’ de rêve et notre réalité de tous les jours (sauf le dimanche…), il y a la vie. Donc une horloge qui avance trop vite et fausse dramatiquement le rapport «heure de lever – heure de départ». Ou une incapacité absolue à avaler quoi que ce soit de solide juste après le réveil. Alors comment faire au quotidien? D’ailleurs… Ce moment particulier vaut-il vraiment la peine qu’on en fasse tout un plat? Explications…

En quoi est-il important?

Comme l’explique Muriel Jaquet, diététicienne à la Société suisse de nutrition (SSN), ce premier repas de la journée «réapprovisionne l’organisme en liquide et en énergie après une nuit de jeûne». Par ailleurs, ajoute la spécialiste, «il offre une occasion supplémentaire de diversifier son alimentation car il est plus facile de se nourrir de manière variée et équilibrée en faisant trois repas par jour qu’en se limitant à deux». De son côté, la nutritionniste française Maryse Travo souligne que le déj’«est essentiel pour nous permettre de maintenir toute la matinée nos capacités cognitives (mémoire, attention, créativité)». Et de citer une étude menée en 2016 aux Pays-Bas qui, comparant le lien entre «petit-déjeuner et mémoire», a montré que les résultats à des tests étaient supérieurs de 22% chez les individus ayant déjeuné que chez les autres. Manger, d’accord. Mais quoi?

