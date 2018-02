Le délai d’attente moyen pour une place en crèche est de sept mois

«Je suis obligée de travailler à 20%»

Derrière les chiffres se cachent des réalités plus complexes. Habitante de Genève, Samantha attend une place de crèche pour sa fille depuis deux ans. «Je me suis inscrite pendant mon congé maternité. J’ai dit que j’étais prête à me déplacer et à inscrire ma fille juste un jour par semaine s’il le fallait. Mais cela n’a pas suffi. On m’a mise sur liste d’attente. Résultat: je ne peux augmenter mon temps de travail. Je suis obligée de rester à 20%.»



Celle que nous appellerons Cindy est, elle aussi, dans la galère à Vernier. Elle attend une place de crèche pour son bébé depuis près d’un an alors qu’elle s’était inscrite à trois mois de grossesse. «Un mois et demi après mon inscription, en avril 2017, on m’a dit qu’il ne fallait pas que je compte sur une place avant septembre 2018 au mieux. J’étais étonnée, car je pensais que les couples qui travaillent à 100% comme nous étaient prioritaires. En août dernier, j’ai reçu une offre dans un autre quartier. J’avais trois jours pour me déterminer. Si j’acceptais, ils me réservaient la place à condition que je paie 50% du prix de septembre à décembre 2017 et 100% de janvier à avril 2018. Ce qui revenait à 12 000 francs! Là, c’est devenu un obstacle pour une question d’argent.»