Le microbiote du chien ressemble au nôtre

Nous avons de nombreux autres points communs avec les canidés

Bien que leur microbiote présente de nombreuses similitudes avec le nôtre, c’est sans doute sur le plan digestif que les chiens diffèrent le plus des hommes. «Leur intestin est plus petit et le transit est beaucoup plus rapide: il dure au maximum 48 heures, contre environ 72 chez nous», précise Olivier-Jean Glardon.



En revanche, sur les plans anatomiques et physiologiques, les espèces canine et humaine ont de nombreuses ressemblances. Par exemple, dans le domaine cardiorespiratoire. Les canidés «peuvent aussi avoir de maladies vasculaires et des troubles du rythme cardiaque et, d’une manière générale, on trouve chez eux une vaste étendue de pathologies.» C’est vrai aussi pour leur système pulmonaire, qui peut être affecté par de l’asthme, ou pour leur appareil rénal, «qui est toutefois plus fragile que le nôtre». Ou pour leur cerveau, qui peut être affecté d’épilepsies et de dégénérescences entraînant des démences qui, comme chez les humains, «se manifestent sous forme de troubles physiologiques, de désorientation ou d’angoisse».



Par ailleurs, les chiens – qui sont les premiers animaux à avoir été domestiqués – partageant l’environnement et le mode de vie de leurs maîtres, il n’est pas étonnant qu’ils soient soumis aux mêmes agents pathogènes et puissent être affectés par les mêmes maladies, parmi lesquelles Thomas Lutz cite «l’obésité, les allergies, le diabète de type 1 et les cancers».