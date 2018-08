Faune Le requin n’attaque pas, il manifeste sa curiosité Des chercheurs ont trouvé une explication aux morsures de squales sur des surfeurs, alors qu'un nouveau film relance la psychose du mangeur d’hommes.

«Le requin, c’est le Bad boy de la mer», note l’acteur Jason Statham qui traque une version préhistorique et géante de ce prédateur dans le film «En eaux troubles/The Meg», qui est sorti mercredi dernier. Dans cette variante contemporaine des «Dents de la mer», le requin blanc cher à Steven Spielberg a été remplacé par un mégalodon, une espèce géante de squale qui vivait il y a 18 millions d’années, et qui aurait miraculeusement survécu dans les très grandes profondeurs, d’où il s’échappe pour venir terroriser des baigneurs chinois (c’est la seule grande différence entre «The Meg» et «Les dents de la mer», et cela s’explique par l’importance du box-office chinois que les producteurs américains cherchent à attirer dans les salles de cinéma). Sans surprise, le film est en tête du box-office mondial, et les images sont suffisamment impressionnantes pour relancer la psychose du requin.

Un film catastrophe et c’est reparti. Depuis mercredi, une variante XXL des «Dents de la mer» ravive la peur du requin. La fiction américaine «En eau trouble» a pris la tête du box-office mondial, et l’on peut craindre que, une fois encore, le choc des images ne pèse davantage que les mots des biologistes qui s’évertuent à dédiaboliser les squales. Car les nombreux instituts qui décortiquent les attaques de requins aux États-Unis, en Australie et en Afrique du Sud, arrivent à la même conclusion: les attaques de requins sont exceptionnelles et très rarement mortelles. Durant la décennie 2000-2009, seules 7% des morsures de squales ont provoqué le décès d’un être humain.

Contrairement à ce que les gens imaginent depuis «Les dents de la mer», les requins ne sont pas les animaux les plus dangereux. Si le grand public ignore cette réalité, ce n’est pas seulement la faute à Hollywood. Car les différentes espèces ne sont pas égales face aux statistiques. Certaines sont ainsi systématiquement oubliées dans les innombrables compilations qui fleurissent dans les médias et qui répertorient les plus meurtrières pour les humains.

Dans un rapport de l’OMS sur «les morsures d’animaux» sorti en février 2018, l’organisation relève qu’on «ne dispose à l’échelle mondiale d’aucune donnée sur l’incidence des morsures canines bien que des études permettent de penser qu’elles sont responsables de dizaines de millions de blessures chaque année». Aux États-Unis, où l’on tient un tel registre, on découvre que des chiens ont tué 57 humains en 2017 quand les requins ne provoquaient aucun décès. Quand on extrapole ces chiffres à la population mondiale, cela signifie que les canidés tueraient plus de 350 personnes chaque année (sans compter les transmissions de rage), contre 6 à 10 pour les squales.

Pour en savoir plus, consultez le site du Matin Dimanche, www.lematindimanche.ch, sur votre ordinateur personnel, votre tablette ou votre smartphone. L’application Le Matin Dimanche est toujours disponible sur iPad. (Le Matin)