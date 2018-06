Environnement «Les Suisses, amateurs de 4×4, vont devoir faire des efforts» Directeur de l’Office fédéral de l’énergie OFEN, Benoît Revaz est convaincu de la nécessité de travailler en bonne intelligence avec le secteur de l’industrie automobile suisse pour relever les défis du futur.

«La bonne nouvelle, c’est que les prévisions économiques sont bonnes. Selon les études du DETEC, la perspective est réjouissante pour la branche automobile puisque la croissance de la mobilité va se poursuivre. Tant pour les transports en commun que pour le trafic individuel. Nous prévoyons 51% d’augmentation des voyageurs dans les transports publics d’ici 2040 et 18% pour le trafic individuel motorisé. Et 45% en ce qui concerne le transport de marchandise par rail et 33% par route.»

C’est en ces termes que Benoît Revaz, le directeur de l’Office fédéral de l’énergie, a commencé son allocution devant les représentants de l’industrie automobile suisse réunis lors de l’assemblée générale d’Auto-Suisse, mercredi dernier, à Glattfelden. Des perspectives de croissance économique plutôt réjouissantes. Mais pas que. Puisque, comme le relève le patron de l’OFEN, «36% de la consommation d’énergie, en Suisse, concerne le trafic. Ce qui représente le principal groupe de consommation d’énergie dans notre pays, devant les ménages et l’industrie. La majorité de ses besoins sont couverts, à 95%, par des produits pétroliers. Il en résulte une forte dépendance à ces énergies fossiles et, également, une forte exposition aux variations de prix sur les marchés internationaux.» Une évidence quand on sait que notre pays a dépensé près de 9,3 milliards de francs en carburants en 2016.

Et cette augmentation de trafic a, évidemment, des répercussions sur l’environnement. «Le transport a généré, en 2016, 32% des émissions à effet de serre de la Suisse. Et de ces 32%, les trois quarts proviennent des automobiles.»

