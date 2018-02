Réticence Les Suisses ne veulent pas des Jeux olympiques Selon un sondage Tamedia, la population helvétique est largement opposée à Sion 2026. Mais la campagne ne fait que commencer et les responsables de la candidature restent optimistes.

Le 10 juin prochain, lors d’un vote couperet, les Valaisans diront s’ils veulent ou non des Jeux olympiques de 2026. À quatre mois de l’échéance, les Suisses restent très majoritairement sceptiques, selon un sondage du groupe Tamedia qui édite «Le Matin Dimanche». En cumulant les non et les plutôt non, ils sont 59% à s’opposer à Sion 2026, contre 36% d’avis favorables. La campagne officielle a démarré cette semaine.

Ces chiffres, Frédéric Favre, conseiller d’État valaisan et vice-président de Sion 2026, les découvrent sans surprise depuis PyeongChang. «Compte tenu de l’image qu’ont les Jeux olympiques aujourd’hui, je ne suis pas étonné. Les JO font peur et les Suisses sont des gens prudents et réfléchis. Mais ces résultats ne sont pas catastrophiques, nous ne sommes pas à 10% d’avis favorables. Et le propre des sondages est d’évoluer avec le temps.»

