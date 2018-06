Multimedia Les meilleures façons de regarder la Coupe du monde de football Écran Ultra HD, projecteurs, application: notre sélection pour être à fond dans les matches.

C’est l’un des événements télévisuels les plus attendus de l’année! Le 14 juin, à 17 h nombreux seront les téléspectateurs devant leur poste pour assister au match d’ouverture de la Coupe du monde de la FIFA 2018. Mais comment capter au mieux l’effervescence de ce Mondial? Et sur quel type d’écran? Les amateurs de lieux conviviaux opteront pour les fan zones, avec leurs toiles géantes et leur ambiance survoltée. Comme celle de Genève, à Plainpalais, la plus grande de Suisse, avec une capacité de 12 000 personnes et 4 écrans de 40 à 70 m2, ou encore celle d’Ouchy (8000 personnes et un écran de 50 m2).

Mais pour les adeptes du confort à domicile, les choix sont multiples, entre des téléviseurs offrant une luminosité de plus en plus renversante et des vidéoprojecteurs capables de générer des images d’une taille maousse. Le tout en 4K, alors que l’intégralité des 64 rencontres de ce mondial sera justement filmée pour la première fois en UHD (Ultra Haute Définition) et en HDR (High Dynamic Range). La RTS retransmettra d’ailleurs la totalité des matches dans ces formats. Mais pour profiter de cette qualité d’image, il faudra bien entendu être équipé.

