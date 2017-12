Routes «Les politiques semblent moins sensibles à la sécurité routière» Le Conseil fédéral et les États proposent d’adoucir certaines mesures Via sicura et d’en abandonner d’autres. Le Bureau de prévention des accidents déplore ce «changement de cap». Il est inquiet.

La sécurité routière est-elle toujours une priorité pour nos élus ? Plusieurs décisions prises ces derniers mois permettent d’en douter. Le Conseil fédéral et les États veulent adoucir des mesures Via sicura – le programme de la Confédération pour réduire le nombre de morts sur les routes – et en abandonner d’autres. Quant aux Chambres, elles ont donné leur feu vert à la vente d’alcool sur les aires d’autoroute. «Nous constatons un changement de cap en matière de sécurité routière. Les politiques semblent actuellement moins sensibles à cette dernière», estime Nicolas Kessler, porte-parole du Bureau de prévention des accidents (BPA).

Il est difficile de lui donner tort quand on énumère les propositions du Conseil des États concernant cinq mesures Via sicura. Les élus souhaitent abroger la peine de prison d’un an au minimum en cas de délit de chauffard; ils demandent une réduction de la durée minimum du retrait de permis en cas de délit de chauffard; ils suggèrent que les assureurs ne soient plus obligés de se retourner contre leurs clients qui auraient commis des accidents en état d’ébriété.

«Il faut les tester»

Dans ces trois cas, il est question d’adoucissement de mesures. Mais les États veulent l’abandon de deux autres qui devaient entrer en vigueur en 2019 au plus tôt: l’éthylomètre antidémarrage destiné aux personnes dont le permis a été retiré pour une période indéterminée en raison de conduite en état d’ébriété; la boîte noire censée être installée dans le véhicule des conducteurs qui ont perdu leur permis pour au moins un an en raison d’un dépassement de vitesse conséquent.

