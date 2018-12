Santé Les remèdes anti-gueule de bois validés par la science On a tous nos petites astuces pour éviter les lendemains difficiles. Mais lesquelles sont les plus efficaces? Certaines sont-elles scientifiquement fondées? Éclairages du Dr Thierry Favrod-Coune, alcoologue.

Avaler un Alka Seltzer avant de se coucher ou boire beaucoup d’eau sont des grands classiques des habitués de la gueule de bois. Depuis le temps qu’on se refile ces recettes entre camarades, c’est qu’elles doivent avoir leur efficacité, non? Et puisque durant cette période de fêtes, on ne pourra pas faire l’impasse sur quelques verres, on a envie d’y croire. Loin de proscrire complètement la consommation d’alcool, tant qu’elle reste maîtrisée, le Dr Thierry Favrod-Coune, médecin adjoint au Service de médecine de premier recours, responsable alcool à l’Unité des dépendances aux Hôpitaux universitaires de Genève, nous explique comment envisager sa soirée festive. Il s’agit au fond de se mettre en condition comme pour aller jouer un match, de la préparation à la récupération: «Si on a décidé de consommer de l’alcool, autant réfléchir à la façon de limiter le plus possible ses effets négatifs tout en profitant de ses effets bénéfiques. Et certaines recettes populaires font sens, scientifiquement parlant.»

Un verre d’eau pour un verre d’alcool

En général, on s’y tient, pour les deux premières tournées. Mais emporté par le tourbillon de la soirée, on oublie vite son verre d’eau qui reste désespérément plein. Pourtant, alterner eau ou autres boissons non alcoolisées et coupettes de champagne a un vrai effet sur un des facteurs de la gueule de bois: la déshydratation. «L’alcool est diurétique et fait qu’on va éliminer plus d’eau en urinant – donc, paradoxalement, on boit mais on se déshydrate. Ce manque d’eau dans le corps provoque la sensation de bouche sèche et de l’hypotension (ndlr: une pression artérielle plus basse que la normale). On va aussi avoir des désordres de sels minéraux car on a plus uriné et donc perdu du sodium et du potassium», décode le Dr Favrod-Coune.

Cette technique d’alternance a aussi le mérite de ralentir le rythme auquel on lève le coude, et donc de permettre d’atteindre un objectif qu’il serait bien de se fixer avant de boire. «Il faut arriver à sa soirée avec un plan de match. Chacun doit trouver sa dose idéale, celle qui lui permettra de profiter des effets psychotropes agréables de l’alcool sans basculer du côté négatif.» À chacun de juger le nombre de verres qui lui permettra de trouver cet équilibre subtil. Les nouvelles recommandations pour les soirées festives de la Commission fédérale pour les problèmes liés à l’alcool sont de quatre verres pour les femmes et de cinq pour les hommes.

Un litre d’eau avant de dormir

Comme pour la technique de l’alternance, cette recette est valable pour autant qu’on arrive à avaler son litre sans vomir. «Il ne faut pas le boire trop vite, mais cette mesure-là, qui consiste à bien se réhydrater entre la fin de la période de consommation d’alcool et le moment où on va se coucher, fait sens», confirme le médecin. Qui ajoute que pour que l’effet soit multiplié, il faudrait anticiper la fin de sa soirée, au moins entre trente minutes et une heure avant d’aller se coucher en arrêtant de trinquer. «C’est tout ça de gagné dans l’élimination de l’alcool et dans le métabolisme pour être mieux le lendemain. Il faut aménager cette période durant laquelle on peut commencer à se réhydrater.» Il y a les adeptes de la tisane avant de dormir, et pour ceux qui seraient plus jus de fruits, ces derniers offrent l’avantage d’apporter les sels minéraux que l’alcool nous a fait perdre.

