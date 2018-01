Rire Mais comment font Vincent Kucholl et Vincent Veillon ? Leur nouveau spectacle, «Le fric», a fait le plein avant même son lancement le 6 février. Enquête sur l’incroyable parcours des deux V.

Écouter la bête. Il faut écouter la bête, leur répète Antoine Jaccoud, comédien et écrivain qu’ils ont engagé comme dramaturge pour leur nouveau spectacle. C’est peu dire que les deux Vincent préférés des Romands n’écoutent pas la bête. À peine fêtée la 100e et dernière de l’émission «26 minutes», tournée en direct le 16 décembre avec Stan Wawrinka, ils ont encore enchaîné avec «Bonne année avec 26 minutes» le 31 décembre puis se sont tout juste autorisés quelques jours de vacances, sous le soleil de Johannesburg pour Veillon, à la montagne pour Kucholl. Depuis le 4 janvier, ils enchaînent les répétitions de «Le fric» en vue d’une tournée de quelque 80 dates à ce jour, quasi toutes déjà complètes, qui débute le 6 mars à l’Octogone de Pully (VD).

Réseau: Une famille de collaborateurs et d'amis entoure les deux Vincent

«Le fric» est la dernière étape d’un parcours impeccable qui les a vus en moins de dix ans s’imposer dans le paysage à la fois théâtral, médiatique et de l’humour romand avec un brio foudroyant. Mélange de sketches, films et dialogues autour du thème hyperconcernant de l’argent, mis en scène par Antonio Troilo, déjà metteur en scène de leur précédent spectacle «120 seconde présente la Suisse», produit par Les Productions 360, leur propre structure de production, distribué et communiqué par Opus One sous la direction de Vincent Sager, «Le fric» incarne la quintessence de la méthode des deux Vincent: il valorise la complicité inouïe du couple professionnel qu’il forme depuis 2009, repose sur la famille de collaborateurs et amis dont ils ont su s’entourer, et met en pratique leur formule magique depuis «120 secondes» sur Couleur 3: autant de fond, toujours sérieux et pertinent, que de forme, toujours hilarante, impeccable et spectaculaire.

Pour en savoir plus, consultez le site du Matin Dimanche, www.lematindimanche.ch, sur votre ordinateur personnel, votre tablette ou votre smartphone. L’application Le Matin Dimanche est toujours disponible sur iPad. (Le Matin)