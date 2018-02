Foi Mais comment se diagnostique une «guérison miraculeuse» à Lourdes? Sœur Moriau est devenue la 70e miraculée du célèbre site. Depuis 160 ans, l’Église catholique met les formes pour traiter les cas et gérer de telles annonces.

Son visage et sa frêle silhouette ont fait la «une» des médias français, et même au-delà, cette semaine. À 79 ans, sœur Bernadette Moriau est donc devenue le 70e cas de «guérison miraculeuse» à Lourdes, selon le décompte que tient l’Église catholique. Atteinte du syndrome de la queue-de-cheval, une grave affection qui compresse le faisceau nerveux de la partie terminale de la moelle épinière, cette religieuse a raconté comment, de retour d’un pèlerinage à Lourdes en 2008, ses maux se sont soudainement évaporés alors qu’elle priait dans la chapelle de sa communauté de Bresles, dans l’Oise.

Il aura donc fallu dix ans pour faire reconnaître cette nouvelle «guérison miraculeuse» labellisée «de Lourdes». Mais comment s’y prend l’Église catholique pour valider un tel «miracle»? Par quel cheminement, alors qu’environ une centaine de malades guéris se signalent chaque année à Lourdes, certains sont promus au rang de miraculés et d’autres non? Et pourquoi l’Église catholique met-elle autant de zèle, depuis 160 ans, à examiner ces miracles médicaux?

«La création du Bureau des constatations médicales de Lourdes remonte à 1883», rappelle Laetitia Ogorzelec-Guinchard, auteure d’une thèse en anthropologie et d’un livre sur la procédure d’authentification des guérisons miraculeuses de Lourdes*. «Dès 1858, lorsque les apparitions de la Vierge Marie dans la grotte sont rapportées par Bernadette Soubirous et que des foules affluent en quête de guérison divine, l’Église catholique, qui subit à cette époque les attaques des rationalistes, se montre méfiante par rapport à ce phénomène de piété populaire.

