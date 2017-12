Travail Marie a elle aussi été licenciée parce qu'elle est devenue mère L’enseignante vaudoise a été virée quatre mois jour pour jour après avoir accouché. Les cas de discrimination fondés sur la maternité ont fortement augmenté.

C’était le 2 août, mais Marie s’en souvient comme si c’était hier. Ce jour-là, l’enseignante de 37 ans est chez elle avec son mari et trois de leurs quatre enfants. Le dernier est né quatre mois plus tôt. Marie a un rendez-vous Skype avec sa fille de 13 ans qui est à New York. La jeune maman s’installe devant son ordinateur et tombe sur un courriel qui vient de lui être envoyé par la directrice de l’école privée qui l’emploie. Elle apprend… qu’elle est virée. «J’ai dû le relire plusieurs fois pour être sûre d’avoir bien compris. J’ai pleuré», confie-t-elle.

L’histoire de Marie fait écho à d’autres évoquées dans ce journal. Leur point commun, révoltant: des femmes sont licenciées parce qu’elles deviennent mères. Ce phénomène est réel. En juin 2017, à la demande du Bureau fédéral de l’égalité, l’Université de Genève a analysé la jurisprudence relative à la loi sur l’égalité entre femmes et hommes, de 2004 à 2015. «Les cas de discrimination fondés sur la grossesse et la maternité ont fortement augmenté. La présente étude ne permet toutefois pas de savoir si le phénomène de la discrimination s’est aggravé, ou alors si les femmes savent mieux se défendre aujourd’hui», écrit Sylvie Durrer, Madame Égalité Suisse, en préface du rapport.

Cette étude relève que, dans près de la moitié des cas, la discrimination intervient lors du retour de congé de maternité. Marie, elle, n’a pas eu le temps de revenir au boulot. Seize semaines jour pour jour après avoir accouché, elle a été mise à la porte. Ce n’est pas un hasard si l’école ne l’a pas virée un ou deux jours plus tôt. Le Code des obligations dit que l’employeur ne peut pas résilier un contrat au cours des seize semaines qui suivent l’accouchement.

