Santé Moi, vieux? Jamais! Après 30 ans, la majorité des gens se sentent plus jeunes qu’ils ne le sont réellement. Heureusement, car c’est un indice de longévité.

Vous n’avez pas l’âge de vos artères? Vous vous sentez beaucoup plus jeune? Vous n’êtes pas le seul. La très grande majorité des êtres humains a en effet une forte tendance à se rajeunir. En moyenne, nous minimisons notre âge biologique réel d’environ 20%, selon plusieurs études concordantes. La dernière d’entre elles, parue récemment dans la revue Frontiers in Psychology, porte sur un échantillonnage supérieur à 500 000 personnes, majoritairement des Américains.

«Dans nos sociétés, on vit plus vieux, et en meilleure forme, mais nous n’avons pas encore pris conscience de cette évolution»Roland J. Campiche, professeur honoraire, UNIL



L’enquête montre notamment que, jusqu’à 30 ans environ, nous nous attribuons un âge relativement conforme au nombre de bougies qui sont allumées sur notre gâteau d’anniversaire. Mais tout change après la trentaine. À 40 ans, on se donne généralement 35. À 50 ans, on se voit encore comme un fringant quadragénaire. À 60 ans, on en avoue tout juste 48. À 70 ans, on se sent comme à 56. Et à 80 ans, on se voit septuagénaire, quand on ne reprend pas à son compte le nouveau slogan à succès du publicitaire Jacques Séguéla, qui donne son âge en expliquant qu’il a «quatre fois vingt ans».

Vieux à 63,9 ans

Pour expliquer ce jeunisme compulsif, les chercheurs des Universités américaines du Minnesota et de Stanford, qui signent l’enquête, évoquent «les efforts des gens pour se distancer d’un groupe stigmatisé, les adultes âgés». Ce rejet de la vieillesse apparaît également dans les réponses données à la question: «A quel âge devient-on vieux?» Là, les 18-29 ans fixent la barre fatidique à 60 ans, quand les quadras répondent 72 ans, et que les jeunes retraités de 65 ans repoussent l’échéance à 74 ans.

Pour en savoir plus, consultez le site du Matin Dimanche, www.lematindimanche.ch, sur votre ordinateur personnel, votre tablette ou votre smartphone. L’application Le Matin Dimanche est toujours disponible sur iPad. (Le Matin)