Témoignage «Mon ancien petit ami m’envoyait jusqu’à 300 messages par jour» Une jeune Romande a été victime de harcèlement obsessionnel. Elle se confie alors que le Tribunal fédéral a confirmé que son ex-compagnon devra passer 6 mois en prison pour contrainte.

Le 14 février 2013, vous portez plainte contre votre ex-compagnon. Pourquoi?

J’avais compris que c’était le seul moyen pour qu’il cesse de me harceler. Je l’avais bloqué sur WhatsApp et Facebook, mais je ne pouvais pas l’empêcher de m’envoyer des e-mails et des SMS. Il disait qu’il allait tout faire sauter chez moi, actionner son réseau pour que je n’obtienne pas mon diplôme, me mettre aux poursuites, me dénoncer pour maltraitance du chat ou parce que je ne payais pas mes impôts. C’était n’importe quoi, mais ses menaces m’effrayaient.

Il vous envoyait beaucoup de messages?

Jusqu’à 300 par jour. Un flot incessant. Du délire. Il me demandait 20 000 francs pour se taire et répétait qu’il avait des relations.

Un an plus tôt, vous aviez pourtant été séduite par ce jeune Suisse de 21 ans…

C’est vrai. J’avais 23 ans. Il m’avait écrit plusieurs fois sur Facebook, où nous avions des amis en commun. J’ai accepté de boire un café. Je l’ai trouvé intéressant et cultivé.

Qu’est-ce qui vous a plu chez lui?

Il m’a tout de suite dit qu’il était très amoureux de moi, que c’était comme une évidence, que j’étais son soleil. Il m’offrait des fleurs, il me dédicaçait des poèmes. Il était très romantique dans son approche.

Quand commence-t-il à se montrer envahissant?

Quatre mois après notre rencontre. Nous sommes alors en couple depuis trois semaines. Chaque fois qu’on se quitte, il dit qu’il veut me revoir, que je lui manque. Il insiste et je cède. Finalement, on se voit presque tous les jours. Je me dis que c’est le début, qu’il a besoin d’être rassuré. Je lui explique malgré tout que j’ai besoin de temps pour moi, pour mes amis, pour faire du sport.

Pour en savoir plus, consultez le site du Matin Dimanche, www.lematindimanche.ch, sur votre ordinateur personnel, votre tablette ou votre smartphone. L’application Le Matin Dimanche est toujours disponible sur iPad. (Le Matin)