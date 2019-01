Faux souvenirs Ne vous fiez pas à votre mémoire, elle vous ment! Les souvenirs nous construisent et font partie de notre histoire personnelle. Pourtant, parfois, au milieu des vrais se cachent des faux souvenirs. À la rencontre de notre mémoire avec le Pr. Armin Schnider.

Nous avons tous déjà éprouvé cette sensation: l’impression d’avoir déjà vécu une situation. À l’inverse de la confabulation, le sentiment de déjà-vu n’est pas une confusion du passé et du présent. Au contraire, il s’agit d’une impression de familiarité exacerbée de l’instant présent. Nous restons connectés avec la réalité. Côté cerveau, le déjà-vu serait provoqué par une interaction du cortex temporal – qui traite des informations sensorielles – et de l’hippocampe, impliqué dans la mémoire et le sens de la familiarité. Deux mécanismes distincts, deux régions du cerveau différentes, déjà-vu et confabulation n’ont en commun que les interrogations scientifiques qu’ils suscitent.

Vous vous en rappelez comme si c’était hier, de ce souvenir d’enfance! Et pourtant, même si cet événement semble être ancré dans votre mémoire, il n’a peut-être jamais existé. Des faux souvenirs, nous en avons tous. Il s’agit du phénomène de la confabulation, auquel s’intéresse particulièrement Armin Schnider, médecin-chef du Service de neurorééducation aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG), et professeur à la Faculté de médecine de l’Université de Genève. Il est l’auteur d’un livre dédié au sujet, récompensé en octobre dernier par le British Medical Association Book Awards.

À quoi servent les souvenirs?

Les souvenirs sont utiles pour vérifier le passé. Mais ils ne sont pas des photos précises. Un souvenir, c’est toujours une reconstruction qui est adaptée avec le temps. À chaque fois qu’on évoque un souvenir, on assimile le contexte du présent et on intègre de nouvelles informations. D’où l’idée que la mémoire sert avant tout à planifier son avenir, ce qui est biologiquement plus important que de se souvenir des détails du passé.

Qu’est-ce que la confabulation?

Elle est définie comme la survenue de souvenirs d’événements qui n’ont jamais eu lieu. Cependant, ces cas de confabulations fantastiques sont très rares. La majorité des faux souvenirs ont une base dans le passé. Et nous en avons tous! Lorsqu’on fait appel à un souvenir, il est réactivé puis à nouveau enregistré. Avec le temps, on intègre des informations qui n’appartiennent pas à l’événement d’origine. Les souvenirs évoluent et une bonne partie de leur contenu n’est plus correcte.

Des faux souvenirs peuvent être induits par la manière dont on pose les questions. Si à la fin d’un film, je vous demande: «À quel point était-il long?» votre estimation sera plus longue que si je vous dis «À quel point était-il court?». Cela a été testé en 1973: les réponses à la première question étaient 30% plus élevées que dans le deuxième cas. L’information était enregistrée, et le lendemain, les premiers sujets pensaient vraiment que le film durait plus (130 minutes en moyenne), et les deuxièmes moins (100 minutes en moyenne). Ce qui montre qu’on avait réussi à influencer leurs souvenirs.

Les faux souvenirs sont donc des souvenirs transformés?

