Ornithologie On a pisté l’aigle royal sur les crêtes du Jura Après 200 ans d’absence, l’oiseau a niché dans le canton de Neuchâtel. Nous sommes partis à sa rencontre.

La nouvelle suscite l’émoi chez les amoureux des oiseaux. L’aigle royal est de retour dans la chaîne jurassienne. Ces dernières années, son vol avait été signalé à plusieurs reprises. Cette semaine, les ornithologues ont annoncé avoir trouvé un nid entre le Creux-du-Van et le Chasseron, pour la première fois après 200 ans d’absence dans le canton de Neuchâtel. Même s’il n’y a pas eu de petits, ils ne boudent pas leur plaisir, eux qui observent bien plus souvent la disparition de leurs protégés.

Ce come-back est un symbole. L’animal a été exterminé au XVIIIe siècle. L’espèce, dont il restait moins de 50 couples dans les Alpes suisses vers 1950, est protégée depuis 1926. On compte aujourd’hui quelque 350 couples dans les Alpes et, comme l’espace manque, l’oiseau part à la conquête de nouveaux territoires. Il retrouve la chaîne jurassienne, où nichent désormais trois couples côté suisse et deux côté français.

Une famille d'aigle royaux avale jusqu’à 100 kilos de viande par saison et les parents parcourent jusqu’à 15 kilomètres pour trouver cette nourriture. C’est ce va-et-vient qu’il faut repérer. Crédit photo: iStock

Ces évolutions sont scrutées de près. Les amateurs, qui apprécient les rapaces et en particulier le grandiose aigle royal, font le décompte des couples année après année et traquent les nids. Parmi eux, certains imaginent même l’animal sur le Plateau. Laurent Vallotton, scientifique au Muséum d’histoire naturelle de Genève, ne va pas aussi loin. Selon lui, la nourriture à disposition et l’absence de dérangements près des nids fixeront la limite. «À terme, on pourrait imaginer un couple tous les 20 km dans le Jura.»

Pour en savoir plus, consultez le site du Matin Dimanche, www.lematindimanche.ch, sur votre ordinateur personnel, votre tablette ou votre smartphone. L’application Le Matin Dimanche est toujours disponible sur iPad. (Le Matin)