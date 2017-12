Tradition Où sont donc passés les blagues sur les Fribourgeois ou les Bernois? La petite taille de l’Appenzellois, la grande gueule du Genevois, l’indécision du Vaudois… Entre cantons, on s’est beaucoup vanné les uns des autres. Aujourd’hui, les clichés ne sont plus ce qu’ils étaient.

Jadis ou naguère, l’Appenzellois était si petit que les poils du tapis lui chatouillaient les aisselles, le Fribourgeois dormait avec ses chaussures pour ne pas salir les draps et on évitait d’enterrer le Genevois sur le dos car il n’y aurait jamais eu assez de terre pour remplir sa grande gueule.

D’un canton à l’autre, on se vannait à coups d’histoires drôles. Et il pouvait arriver qu’elles se répondent. Le Vaudois ne tarissait pas de plaisanteries sur son ancien maître, le Bernois, qu’il trouvait si lent, si lourd, si balourd. Et ce dernier lui rétorquait qu’il était lent pour permettre au Vaudois de le suivre. On aurait dit des battles de vannes au ralenti, tissées d’histoires mystérieusement apparues et ramifiées au fil du temps. Qu’en reste-t-il? Il semble qu’elles n’aient plus la cote.

L’humoriste Nathanaël Rochat le constate: «Ça a complètement disparu. J’entendais ces gags sur les Appenzellois ou les Bernois quand j’allais à l’école, mais je ne les entends plus. Aujourd’hui, un comique qui miserait sur ce genre d’histoires passerait pour un ringard. Un peu comme s’il reproduisait les vieux gags de Michel Leeb sur les Chinois. La dernière fois que j’ai entendu un truc dans ce goût-là, c’était juste avant de partir jouer à Fribourg: ma femme m’a dit de bien m’essuyer les pieds en rentrant…»

Fracture générationnelle

L’humoriste Thomas Wiesel fait le même constat: «Mon grand-père racontait des gags sur les Bernois, mais cette époque est révolue. Personnellement, je n’ai pas baigné là-dedans et je n’utilise pas les clichés sur le Valaisan, le Genevois ou le Vaudois.» Il a 28 ans et diagnostique une fracture générationnelle: «J’appartiens à une génération plus mélangée que les précédentes, pour laquelle les spécificités cantonales se sont amenuisées. Sans doute Internet a-t-il aussi beaucoup contribué à aplatir les différences régionales. Et l’humour s’est ouvert à d’autres références, notamment anglo-saxonnes. Les gags sur les cantons sont d’une époque où l’humour était plus ancré localement.»

