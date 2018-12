Roi des forêts Parle à ton sapin Charme, noyer ou chêne, les arbres sont de grands communicateurs ignorés. Stéphane Krebs, maître paysagiste et spécialiste en grands arbres, invite à renouer le dialogue. Exemple avec le plus fêté de tous.

Faire le premier pas

«J’ai l’intime conviction qu’un jour on arrivera à dialoguer avec les arbres. Pas par une communication comme nous la connaissons entre humains bien sûr, mais sur d’autres bases, explique Stéphane Krebs. Nous ne sommes pas sur la même longueur d’onde et ils n’ont pas besoin de communiquer aussi vite que nous, ils vivent tellement longtemps.» Soit. Mais concrètement, aller choisir son sapin annuel et commencer par lui dire bonjour, ça pourrait sembler farfelu. Même si beaucoup d’entre nous parlent à leurs cactus quand ils les arrosent.

Selon le spécialiste, la première chose à faire pour nouer le dialogue serait de laisser parler notre ressenti au moment d’adopter son arbre de Noël: «On peut avoir des critères de taille ou d’essence, mais à un moment donné, le sapin doit vous parler. Vous devez vous dire que c’est celui-là, qu’il vous plaît, que vous vous sentez bien auprès de lui. C’est un ressenti qu’on a, sans pouvoir l’expliquer, comme on peut l’avoir pour un lieu.» Être en phase avec l’élu annuel, c’est faire le premier pas vers l’échange.

Comprendre son dialogue en forêt

Au milieu des bois, le sapin partage un langage commun avec ses congénères. Avec des signaux chimiques et électriques transmis depuis leurs parties aériennes (feuilles, branches, tronc). Connectés entre arbres de même essence par leurs racines qui se soudent et par les mycorhizes (des filaments de champignons du sol), les conifères peuvent donc communiquer par leur réseau ligno-mycorhisien. Une espèce d’internet végétal. Par ce réseau, ils ont potentiellement la capacité d’échanger des infos deux fois plus rapidement que les baleines, et dix fois plus que nous.

Mais de quoi parlent-ils? «Des dangers. Quand il y a un prédateur, un parasite, ils communiquent pour que les autres puissent renforcer leurs défenses. Ils peuvent aussi transmettre des éléments minéraux, de la nourriture, de l’eau.»

