Opel Combo Peu importe le flacon pourvu qu’on ait le plaisir Quelle est la vie la plus riche? Intérieure ou extérieure? L’Opel Combo offre un intérieur gigantesque pour mieux apprécier la vie… en extérieur.

L’utilitaire léger reconditionné pour devenir l’ami des familles: pour Opel, c’est du passé, désormais le chemin est inverse. Et ce changement n’est pas dû au fait que le constructeur allemand fait partie depuis peu du groupe PSA (Peugeot-Citroën). La collaboration entre les deux date de bien avant. Le nouveau Combo a une base modulaire entièrement repensée, appelée EMP2 (Efficient Modular Platform 2). Elle peut avoir quatre largeurs de voie, cinq empattements et deux architectures de cockpit. Dans la version familiale, cela se concrétise par deux longueurs totales, selon que l’on désire cinq ou sept places et emporter de grands chargements. En cargo, le volume et la longueur de l’espace utile sont très variables, cela va jusqu’à une tonne et 3,05 m pour les colis les plus longs.

Le défi du dessin

La forme la plus efficace pour disposer de volume est le cube ou le parallélépipède. La plus aérodynamique: la goutte d’eau. Fusionner les deux tient de la gageure. Les designers ont donné au nouveau Combo une face avant haute, assez massive, tout en reprenant les codes visibles sur la gamme, des feux et une calandre reconnaissables. De profil, des plis et des passages de roues accentués suggèrent le mouvement. Les cousins Citroën Berlingo et Peugeot Rifter sont plus linéaires.

À l’intérieur, chaque enseigne se doit de placer ses clients dans un environnement familier. Peugeot privilégie par exemple le petit volant. L’Opel installe un volant multifonction et des commandes issues de ses produits.

Des monospaces très demandés

Les monospaces courants perdent de la vitesse au profit des SUV. Ceux de la famille du Combo ont au contraire un succès croissant. Ils cumulent les aspects pratiques avec l’attrait d’un art de vivre orienté vers le plaisir et les services au quotidien. Les utilisateurs sont très fidèles, mais un potentiel de conquête se trouve du côté des monospaces de type Zafira et Meriva.

Pour en savoir plus, consultez l'e-paper du Matin Dimanche, www.lematindimanche.ch, sur votre ordinateur personnel, votre tablette ou votre smartphone. L’application Le Matin Dimanche est toujours disponible sur iPad. (Le Matin)