Auto Porsche optimise le Macan pour asseoir son succès Il est dit que Porsche se trompe: le Cayenne a dépassé toutes les espérances du conducteur. Le Macan, encore plus. La dernière mouture vise des records.

Dévoilé en 2013, le Macan a fait ses débuts en 2014, porté par les ambitions de Porsche: en vendre 50 000 à 60 000 par an. Raté, Porsche s’est trompé! En quatre ans, ce sont 350 000 exemplaires qui ont trouvé preneur. Rien qu’en 2017, Porsche a enregistré 97 202 ventes. Un succès monumental qui explique que les retouches sont appelées «optimisation» pour le modèle présenté ces jours: on ne change pas un design qui plaît. Dire que la silhouette étonne serait un rien exagéré. La face avant a été sculptée pour augmenter l’impression de largeur. La calandre a été redessinée. Les luminaires changent, autant à l’avant qu’à l’arrière. Les phares adoptent des diodes électroluminescentes de série, et leur présence de jour se manifeste avec les quatre points chers à la marque, inaugurés sur les voitures de course. Le bandeau arrière reprend les diodes pour former une ligne continue, ressemblant en cela aux 911. Les feux de frein optent aussi pour quatre points bien visibles.

À l’intérieur, les retouches sont subtiles, la principale saute aux yeux: l’écran central prend de la largeur. Selon les options choisies, le volant peut ressembler comme un jumeau à celui d’une 911: on reste dans la référence intemporelle. À droite, la console paraît un rien compliquée, mais les boutons sont regroupés très logiquement. Pour éviter de quitter la route des yeux et changer les paramètres, le volant comporte une commande ronde sur laquelle on fixe, par exemple, le mode Sport ou plus extrême Sport+. En son centre, il suffit d’enclencher le «Sport Response Button» pour avoir le maximum de performances durant une vingtaine de secondes.

Galerie

Vidéos

Pour en savoir plus, consultez le site du Matin Dimanche sur votre ordinateur personnel, votre tablette ou votre smartphone. L’application Le Matin Dimanche est toujours disponible sur iPad. (Le Matin)