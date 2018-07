Les exceptions: ces disciplines qui savent tout faire

Le CrossFit



Très complet dans son principe, voilà un sport qui, même pratiqué seul, pourra contribuer à une excellente condition physique. Mais on comprend rapidement pourquoi: il s’agit d’une combinaison de sports de force, d’agilité et d’endurance. Inventé dans les années 70 aux États-Unis, le CrossFit fut notamment utilisé pour entraîner les forces de police californiennes. Attention toutefois, «beaucoup de gens le font trop vite et pas assez progressivement, ce qui est contre-productif et synonyme de blessures potentielles», souligne le médecin du sport Boris Gojanovic.



La boxe



Ce n’est a priori pas le type d’activité qui vient à l’esprit lorsqu’on parle de discipline complète. Pourtant la boxe et certains autres sports de combat travaillent les principaux aspects menant à une excellente condition physique: la puissance, l’endurance, l’équilibre et l’explosivité, sans oublier la souplesse. Évidemment, le revers de la médaille, c’est qu’il faut accepter de prendre souvent des coups…



Le triathlon



Là encore, c’est une discipline mixte, car réunissant sous une même appellation plusieurs sports: natation, cyclisme et course à pied. Comme le CrossFit, il est apparu aux USA au milieu des années 70. Devant le fort succès rencontré autour du globe, les Jeux de Sydney en 2000 ont fini par consacrer le triathlon discipline olympique. Dans sa version XXL réservé aux athlètes de haut niveau, les concurrents doivent parcourir pas moins de 3800 mètres à la nage, 180 kilomètres à vélo et pour finir, accessoirement, courir un marathon. Il existe néanmoins des distances tout à fait accessibles aux débutants pour un effort d’environ une heure.