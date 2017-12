Mœurs Quand une femme ne dit pas non, faut-il en déduire qu’elle dit oui ? La Suède vient de réformer sa loi sur le viol en adoptant une notion nouvelle: le «consentement affirmatif». Dans cette perspective, une femme qui ne dit pas non ne consent pas forcément. Idée d’avenir ?

C’est l’histoire de Margot (20 ans) et de Robert (34 ans), qui se sont rencontrés dans un cinéma d’art et d’essai. Ils se revoient, échangent un premier baiser. Il lui propose d’aller chez lui. Elle a trop bu, elle accepte et ne refuse pas non plus la relation sexuelle dont elle n’éprouve pourtant pas le désir. Craignant de passer pour une «petite capricieuse», Margot n’a pas osé reculer. A-t-elle donc vraiment consenti à ce coït triste et maladroit ? Ou a-t-elle cédé aux pressions d’un homme abusant de ses faiblesses ?

L’histoire de Margot et de Robert est racontée dans une nouvelle, «Catperson», qui a été publiée le 12 décembre sur le site du New Yorker et qui a provoqué une déferlante de commentaires sans équivalent pour un texte littéraire. Avant cela, qui connaissait Kristen Roupenian, enseignante à l’Université Harvard et auteure de «Catperson» ? Mardi, elle a signé un contrat d’édition d’un million de dollars grâce aux réseaux sociaux qui ont fait sa gloire. La question du consentement est au cœur de ces discussions passionnées. La triste histoire de Margot, estiment de nombreux internautes, démontrerait la nécessité d’inscrire dans la loi une notion plus familière aux Américains qu’aux Européens: le «consentement affirmatif».

L’ambiguïté du consentement

Un consentement peut-il être autre chose qu’affirmatif ? En réalité, le mot est ambigu. Il signifie donner son accord, dire «oui», mais on y entend également d’autres nuances: accepter ce qu’on n’a pas choisi, tolérer, se résigner. La notion de consentement affirmatif voudrait réduire cette ambiguïté en rendant le «oui» parfaitement explicite.

