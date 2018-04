Sciences Rien que pour vos cheveux Pas moins de 124 gènes jouent un rôle dans les nuances capillaires. Une découverte potentiellement intéressante pour la médecine et la criminologie.

Les cheveux? Une galère pour nombre d’entre nous, un sujet passionnant pour certains chercheurs. Les vôtres sont peut-être indociles, mais sachez que le simple fait qu’ils soient bruns, blonds ou roux mobilise plus d’une centaine de gènes. Si le cheveu est composé principalement de kératine, sa couleur provient de la mélanine, tout comme la peau. Ce pigment donne accès à une assez vaste palette de nuances, parce qu’il en existe deux sortes: l’eumélanine, de couleur brun-noir, et la phéomélanine, de couleur rougeâtre, qui peuvent se mêler dans des proportions différentes.

Du blond vénitien au châtain foncé, c’est avant tout le patrimoine génétique qui définit votre nuance capillaire. La couleur des cheveux est à 97% héréditaire, selon des études réalisées sur des jumeaux. Les 3% restants dépendent de facteurs environnementaux, y compris l’âge. Jusqu’ici, treize gènes avaient été identifiés comme jouant un rôle dans ce processus de pigmentation, notamment sur la production et la distribution de la mélanine. Une méta-analyse du génome de 30 000 personnes, d’origine européenne, a permis d’en trouver 111 de plus.

Pour ce faire, des chercheurs du King’s College de Londres et du Centre médical universitaire Erasmus de Rotterdam ont passé au crible les informations de banques de données génétiques, publiques et privées, telle que UK Biobank ou 23and Me, et les ont comparées avec la couleur de cheveux déclarée par les détenteurs de ces profils ADN. Leurs résultats viennent d’être publiés dans la revue Nature Genetics.

Pour en savoir plus, consultez le site du Matin Dimanche, www.lematindimanche.ch, sur votre ordinateur personnel, votre tablette ou votre smartphone. L’application Le Matin Dimanche est toujours disponible sur iPad. (Le Matin)