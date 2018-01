Drame Six jours après sa disparition, «Darby» a été retrouvé mort de froid Le Valaisan de 24 ans a été découvert sans vie le 26 décembre dans un verger, à Vétroz (VS). Il est sûrement décédé le 20 décembre. Ses proches lui rendent hommage.

Personne ne l’appelait par son prénom. Pour tous ceux qui appréciaient «ce bon type qui souriait tout le temps», Damien, c’était Darby. Un tempérament, fan ultime du FC Sion, super-cuisinier – son ex avait voulu l’inscrire à l’émission de télé «Top Chef» –, Darby a été retrouvé sans vie le mardi 26 décembre dans un verger de pommiers de Vétroz (VS). Ce Valaisan de 24 ans est probablement mort de froid. C’est la thèse privilégiée par la justice, a dévoilé Le Nouvelliste.

Sa famille, ses amis, ses collègues de boulot ont du mal à croire que Darby, qui «respirait la joie de vivre», n’est plus là. Leurs témoignages, touchants, permettent de mieux comprendre comment ce drame s’est noué.

Charbonnade et vin rouge

Damien a sûrement perdu la vie le mercredi 20 décembre, six jours avant que son corps ne soit découvert par un promeneur. Et dire que ce 20 décembre, c’était jour de fête. «À midi, j’ai réuni toute l’équipe, 35 personnes, dans l’entrepôt, pour le repas de fin d’année, explique Daniel Moix, patron de l’entreprise de forage Moix & Zorzi. On fait toujours la charbonnade dans les locaux. J’en profite pour distribuer les fiches de salaire avec le treizième mois. En milieu d’après-midi, j’ai donné rendez-vous aux gars le 10 janvier, après les vacances, et je suis parti.»

Le patron s’en va, mais plusieurs employés restent dans l’entrepôt. Ils écoutent de la musique, discutent et boivent du rouge. Il y a notamment Yvan et Damien. Les deux hommes travaillent ensemble depuis quatre ans. Ils sont devenus amis. «Damien était un bon type, confie Yvan. Quand il rentrait dans une pièce, on savait qu’il était là. Il était solaire.»

Ce jour-là, Damien est un des derniers à partir. «Nous avons quitté les lieux peu avant 22 h, confirme Gilles, un de ses collègues. Nous étions alors cinq ou six dans l’entrepôt.»

