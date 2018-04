Aston Martin Son nom est onze, DB onze Voiture indissociable de la franchise «James Bond», Aston Martin véhicule une aura de luxe sportif et de distinction toute britannique. La quintessence du GT.

Sculpturale. Voilà le premier terme qui vient à l’esprit quand on approche de cette sculpture sur roues qu’est l’Aston Martin DB11. Un look sublime, des lignes tendues, agressives, tout droit sorties du pinceau magique de Marek Reichman, le designer en chef, vice-président et chief creative officer de la marque britannique. Que ce soit pour dessiner des voitures, des montres ou… des bateaux, l’homme a du génie. Et le résultat est à la hauteur de ses exigences. Comme les autres Aston Martin, cette DB11 dégage tout à la fois une impression de force, de sportivité, d’élégance et de luxe.

D’ingéniosité, aussi. Ne cherchez pas d’aileron, de spoiler, ou d’appendices ostentatoires: Reichman a «planqué» une prise d’air dans le montant arrière. Un artifice génial permettant d’augmenter l’appui sans compromettre la ligne: du grand art. Et le petit aileron qui se déploie au-dessus de 100 km/h demande un œil averti pour être repéré.

Moteur allemand, mais «son» anglais

Et il suffit d’ouvrir la porte pour se convaincre qu’il dessine aussi bien les extérieurs que les intérieurs… Il faut dire qu’on a été gâtés: le véhicule de presse, tout droit arrivé de la maison mère anglaise (et sobrement immatriculée DB11 MCZ, ça ne s’invente pas…) a dû servir de vitrine au département design, voire de palette pour les coloristes. Le magnifique blanc perlé de l’extérieur se mariant à un «indigo blue» à surpiqûres orange pour l’intérieur. Un peu flashy, peut-être. Mais on n’achète pas une Aston pour passer inaperçu…

