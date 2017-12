Tennis Stan Wawrinka: «Je me suis senti à bout» Alors qu’il redouble d’efforts et de patience pour retrouver tous ses moyens physiques, Stan Wawrinka s’est longuement confié sur l’épreuve qu’il termine de traverser.

Il y a quinze jours, vous déclariez que, sans Pierre Paganini, vous auriez pu mettre un terme à votre carrière. La question de tout arrêter s’est-elle posée concrètement?

Pas concrètement sur une journée ou durant une semaine. C’était plutôt un ressenti général. Je repars de si loin. Quand tu traverses quatre mois d’inactivité, que tu ne peux plus marcher, tu remets forcément tout en question. Lors de mes premiers entraînements, j’ai fait de la marche, des pas de côté. Il est logique de douter, de perdre confiance. Je pense qu’il m’aurait été impossible de vivre tout ça sans quelqu’un qui me connaît parfaitement. Pierre sait exactement jusqu’où je peux pousser, ce que j’ai le droit de faire ou pas. Il pouvait identifier chacune de mes limites de l’instant. Sa présence était une bouée de sauvetage.

Avant cette reprise hésitante,il y a eu l’inactivité. Comment l’avez-vous vécue?

Très difficilement. J’ai connu des moments de déprime, clairement. Les opérations, l’immobilisme, le fait d’être loin du circuit, tout ça pèse sur le moral. Et puis tu te sens seul. J’étais aussi en manque de cette tension, cette excitation de la compétition, ce stress qui, tout d’un coup, n’existe plus et que tu ne peux pas provoquer.

Et c’est ce vide qui convoque le doute…

Le doute est là, forcément. Mais dès le moment où je me suis remis au travail, j’étais persuadé d’être capable de revenir à un certain niveau. Je ne sais pas exactement lequel mais assurément à un vrai niveau. Cela dit, je ne m’imaginais pas à quel point ce processus de reprise allait être dur.

C’est-à-dire?

Le plus compliqué, c’est de devoir faire beaucoup plus d’efforts alors qu’en réalité j’en fais moins que d’habitude parce que je n’ai pas le droit. Mentalement, je dois me concentrer sur le genou, faire attention de ne pas lui imposer certains mouvements. Je surveille aussi le reste du corps qui doit se réhabituer progressivement aux charges. En fait, je dois pousser à fond mais dans un cadre prédéfini et très rigide. Pour moi qui ai toujours aimé tout donner pour que ça avance vite, ce dosage est compliqué à gérer. D’autant plus que je repars de zéro et qu’il y a les douleurs.

Pour en savoir plus, consultez le site du Matin Dimanche, www.lematindimanche.ch, sur votre ordinateur personnel, votre tablette ou votre smartphone. L’application Le Matin Dimanche est toujours disponible sur iPad. (Le Matin)