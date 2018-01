Travailler après 64 ou 65 ans va devenir plus intéressant

180'000 actifs après la retraite

Combien de personnes résidentes en Suisse conservent une activité rémunérée après l’âge légal de la retraite ? Environ 180'000. Selon les tableaux 2016 de l’Office fédéral de la statistique, on compte 80'000 salariés, 78'000 indépendants et 24'000 collaborateurs familiaux. Attention, ces 180'000 personnes ont un taux d’occupation qui peut aller de quelques heures par semaine à un 100%.



Quand on entre un peu plus dans le détail, on voit que trois grands taux d’activité se détachent. 48'000 personnes travaillent moins de 20%, 45'000 entre 20 et 49%, et enfin 36'000 entre 90 et 100%. Quels sont les revenus de ces personnes ? Difficile de le dire précisément. On peut cependant avancer que les travailleurs qui prolongent leur activité rémunérée sont

en général dans une meilleure situation financière, ont une meilleure formation et sont plus souvent des hommes.