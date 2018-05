Biodiversité Un avenir très vache Les grands mammifères disparaissent. Si cette tendance alarmante se poursuit, dans 200 ans, les bovins seront les plus gros animaux sur Terre.

Depuis 125 000 ans au moins, la taille moyenne des grands animaux se réduit. De nombreux géants préhistoriques ont carrément disparu, comme le mégathérium, un mammifère du groupe des xénarthres (paresseux) de 4 tonnes, ou le glyptodon, un tatou géant de 1,4 tonne qui vivait en Amérique du Sud. À cette liste des géants éteints, il faut ajouter les plus célèbres mammouths, rhinocéros laineux, tigres à dents de sabre et ours des cavernes.

Cette tendance au rétrécissement de la mégafaune se vérifie sur tous les continents. Les fossiles des Amériques comme de l’Océanie racontent la même histoire que ceux découverts en Eurasie. Depuis longtemps, les spécialistes se disputent pour désigner le coupable de cette hécatombe sélective des plus gros animaux de la planète. Faut-il incriminer une météorite, les variations climatiques, ou plutôt un chasseur particulièrement efficace?

Felisa Smith, de l’Université du Nouveau-Mexique à Albuquerque, et Kathleen Lyons, de l’Université du Nebraska, pensent avoir trouvé le coupable. Dans une récente édition de la revue «Science», les chercheuses assurent qu’il y a «un argument en faveur du rôle de l’homme dans cette affaire, c’est le caractère asynchrone de ces disparitions. Elles se produisent à des moments différents lorsqu’on est en Amérique, en Europe, en Afrique et Australie… Le seul élément commun, c’est l’arrivée de l’homme.»

