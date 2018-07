Jeep Grand Cherokee Un engin démesuré et dopé à la testostérone Mettre 710 chevaux dans une Grand Cherokee? C’est le pari un peu fou des ingénieurs de Jeep. Le résultat? Un dragster impressionnant. En ligne droite…

La Jeep Grand Cherokee Trackhawk? Une diva bodybuildée tout droit sortie des délires des ingénieurs motoristes de la marque. Un engin parfait pour rouler les mécaniques, mais qui se transforme assez vite en danseuse quand arrive la première courbe. À son volant, c’est sûr, vous serez le king des burns. Vous ne craindrez personne dans les concours de launch control, pour accélérer le plus rapidement, départ arrêté. À ce genre de jeu, c’est certain, la Trackhawk n’a que peu de rivales.

Seulement voilà, chez nous, ce genre de démonstration n’a pas le même succès qu’aux États-Unis. Du coup, quand Fiat nous a invités à prendre le volant du monstre, pour quelques tours sur le circuit d’essai «maison» de Balocco, on a profité de l’occasion. Histoire de voir ce que la bête avait dans le ventre, évidemment. Histoire de rendre compte, surtout, de ce qui se passerait si l’on se retrouvait soudain, à bord de cet accélérateur de particuliers, face à cette chose insolite et grandiose que l’on nomme communément «virage»…

On est venu, on a vu et on a… testé. On a vu un redoutable mastodonte de chrome et d’acier, aux ailes largement bodybuildées, aux disques de freins impressionnants et au mufle hyperagressif, sorte de croisement entre une Jeep et une Batmobile, équipé d’un impressionnant moteur V8 de 710 chevaux, gavé au compresseur et qui émet un son impressionnant, parfaitement raccord avec ses appendices aérodynamiques. Et puis, une fois confortablement calé dans un siège sport en cuir, sélecteur de mode sur «track» (piste), on a testé. Contact.

