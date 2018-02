Coûts de la santé Un médecin qui gagne un million avec la LAMal, c'est possible Quels médecins gagnent le plus avec la LAMal? Des chiffres dévoilent leur profil. Un revenu d’un million de francs avec l’assurance de base est donc possible, s’insurge Pierre-Yves Maillard.

En Suisse romande, trente-neuf médecins installés en cabinet affichent un chiffre d’affaires d’au moins 1,5 million de francs, en 2016, grâce au TarMed (sans le canton de Berne). Pour tout le pays, ils sont 133, ces médecins «millionnaires» qui alimentent la polémique actuelle. Tout a commencé quand le ministre genevois de la Santé, Mauro Poggia, a déclaré que des praticiens gagnaient un million de francs. Le président de la Confédération, Alain Berset, a critiqué dans la foulée les pratiques à la charge de l’assurance sociale, et déclenché l’ire de la profession. Un million de revenu grâce à l’assurance de base, est-ce possible? Ces cas sont très rares, mais ils existent.

La directrice de SantéSuisse, Verena Nold, a levé un coin du voile en déclarant qu’en Suisse 133 médecins ont un chiffre d’affaires supérieur à 1,5 million de francs. Selon des statistiques plus détaillées que nous présentons ici, les cantons de Zurich (40), de Vaud (17) et de Genève (15) composent le podium. Du côté des spécialités, les radiologues sont les plus nombreux à atteindre ces montants (44 cas dans toute la Suisse). Suivent les ophtalmologues (26) et les gastro-entérologues (17).

SantéSuisse donne même le cas le plus extrême d’un radiologue alémanique dont le chiffre d’affaires TarMed a atteint 5,2 millions de francs. Et ceux d’un gastro-entérologue et d’un ophtalmologue qui dépassaient 2,5 millions. Ces statistiques sont basées sur les factures présentées dans le cadre de l’assurance de base. Il s’agit de frais par cabinet et pour un seul médecin, précise l’organisation. L’éventuelle vente de médicaments par le praticien ou les frais de laboratoire ne sont pas compris.

Pour en savoir plus, consultez le site du Matin Dimanche, www.lematindimanche.ch, sur votre ordinateur personnel, votre tablette ou votre smartphone. L’application Le Matin Dimanche est toujours disponible sur iPad. (Le Matin)