Affaire Unia Un patron ne paie pas le crédit de ses véhicules et les égare au Kosovo La justice soupçonne un entrepreneur impliqué dans la fraude à la Caisse vaudoise de chômage d’avoir profité de la faillite de ses entreprises pour faire disparaître le parc auto en Suisse et dans les Balkans.

Temal* est depuis dix mois en prison. Ce patron vaudois de la construction est accusé notamment d’avoir profité de la fermeture de ses entreprises pour s’approprier le parc automobile généralement acheté en leasing. Une fois la faillite entamée, le jeune entrepreneur (né en 1990) a arrêté de payer les crédits. Et il n’a pas rendu les véhicules. Certains ont disparu dans la nature en Suisse et à l’étranger, notamment dans les Balkans.

Outre de nombreuses voitures de fonction pour le personnel et plusieurs véhicules utilitaires, il y aurait dans le lot des bolides de luxe très onéreux que Temal utilisait dans ses déplacements quotidiens. Photos: DR.

Entre 2012 et 2016, l’entrepreneur a fait plusieurs fois l’aller-retour entre la Broye vaudoise, où il est domicilié, et le Kosovo, son pays d’origine. Il a parcouru les 2000 kilomètres de distance au volant d’une voiture ou d’une camionnette d’une de ses sociétés. L’aller se faisait par la route. Mais pas le retour. Étrangement, ce Kosovar qui bénéficie d’un permis C rentrait parfois en avion en Suisse, laissant son véhicule dans cette république de l’ex-Yougoslavie.

*Prénom d'emprunt

