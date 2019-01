Rétrospective Un siècle avec Fredy Knie Au printemps, le chapiteau national partira pour sa centième tournée. Plus qu’un anniversaire, Fredy Knie junior y fêtera l’histoire folle d’une dynastie.

Regardez la photographie ci-dessus. Elle montre un homme qui a surtout consacré sa vie d’artiste aux chevaux. Mais c’est pourtant pour ce numéro-là qu’il demeurera éternel et magique dans l’histoire du cirque. On est en 1972, Fredy Knie junior a 26 ans. Il porte rouflaquettes d’époque et cet invraisemblable costume doré façon disco qui fait terriblement penser à un clip d’ABBA. Cette année-là, Fredy junior est le clou du spectacle. Son numéro illustre l’affiche, signée du seigneur Hans Erni. Un rhinocéros, Zeila, tourne autour de la piste en courant, et c’est alors la première fois au monde qu’un tel animal est présenté sous chapiteau. Mais ce n’est rien encore devant la folie qui survient. Un tigre est là, aussi, nommé India, qui court pareillement, ajuste sa vitesse, et saute en mouvement se jucher sur la bête à cornes. L’ovation est inouïe.

Dans les bureaux de Rapperswil, fief familial, bâtiment «Winterhof», tout près de la Kniestrasse, il s’assied et derrière lui, épinglée contre le mur, il y a encore aujourd’hui cette même image. Comment peut-on seulement rêver une telle affaire? «Je m’occupais des bébés tigres, à l’époque. J’avais remarqué que celui-là s’entendait avec le rhinocéros, une sorte de confiance. Alors j’ai essayé d’en faire quelque chose. Mais cela m’a tout de même pris deux ans pour y arriver.» Il a 72 ans, et encore ce même regard qui hésite sans cesse entre l’inquiétude et la détermination. Pull gris-bleu, écharpe fine, dehors il neige. Il est là tous les jours depuis 8 heures jusque tard dans la soirée. Le matin, il s’occupe des répétitions, du dressage, travaille avec les chevaux. L’après-midi, c’est l’administration, ce qu’il appelle «tout le reste». La dernière fois qu’il est parti en vacances, c’était en 1998. «J’étais allé loin, jusqu’à Hawaï. Mais une fois là-bas, j’ai passé mes nuits au téléphone avec la Suisse, parce qu’il y avait un problème avec les dauphins. J’ai décidé que je ne partirais plus en vacances.»

On vient lui parler de la centième tournée du chapiteau des Knie, qui débutera en mars. Un spectacle exceptionnel, évidemment: «Ce sera un mélange de best of et de nouveauté», dit-il succinctement. Et, en Suisse romande, l’imparable duo Kucholl et Veillon pour faire les clowns. «J’aime beaucoup leur travail. La difficulté, avec eux, c’était qu’ils puissent dégager trois mois et demi pour la tournée.» La direction artistique, officiellement, c’est depuis quelques années sa fille Géraldine qui s’en charge. Mais Fredy est toujours là, pour un conseil, ou donner son avis. L’an dernier, il ne participait pas au spectacle, justement pour se donner la liberté d’aider à préparer au mieux le super show des 100 ans. Il ne souhaite pas qu’on en rajoute à ce sujet, mais il pense que la tournée 2019 sera la dernière durant laquelle il viendra en piste. «À un moment, il faut laisser faire les plus jeunes, donner leur place aux générations qui suivent.»

Pour en savoir plus, consultez le site du Matin Dimanche sur votre ordinateur personnel, votre tablette ou votre smartphone. L’application Le Matin Dimanche est toujours disponible sur iPad. (Le Matin)