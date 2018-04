Renouveau Une petite Mercedes qui vaut son pesant d’or Entièrement revue, corrigée et améliorée, la Classe A se profile comme l’une des «citadines» les plus high-tech, avec une profusion d’infotainment en prime. Essai.

La Classe A? Un modèle importantissime pour Mercedes. Depuis 1997, l’année de son lancement, la petite star à l’étoile représente la «porte d’entrée» de la marque. Et ça marche! Plus de 3 millions d’unités vendues! Pour la troisième mouture, la «baby Merz» a même eu droit à des égards: elle est désormais produite dans cinq usines réparties sur trois continents.

Un juste retour pour celle qui a rajeuni l’image et relancé la vitalité de la marque. Le client type a, en moyenne, dix ans de moins que l’acheteur Mercedes classique. Mais son atout majeur est ailleurs. La Classe A a un «secret»: elle plaît aux filles. Pour preuve, 40% des A vendues en Europe le sont à des femmes. Et la proportion grimpe même à 50% en Chine, marché important s’il en est.

La «petite» est devenue adulte

Relooker une telle machine de conquête n’est donc pas chose aisée. Et pourtant, après essai, on peut dire que Mercedes a mis le paquet. Et n’a pas craint de retoucher jusqu’à la ligne de son best-seller, désormais plus agressif, plus «masculin», peut-être. Mais que les filles se rassurent: les proportions générales n’ont pas changé. Et le potentiel de séduction non plus. Elle a simplement mûri. En fait, elle est devenue plus adulte. Plus confortable, aussi.

