Auto Une septième génération doit relancer la Série 3 La nouvelle Série 3 représente un vrai défi pour BMW. Sur le segment en pleine mutation des berlines, le constructeur veut conserver son rang.

La septième génération de la Série 3 oblige BMW à se réinventer. Les cinq années consacrées à peaufiner cette nouveauté ont été pleines d’incertitudes. La berline va-t-elle continuer à plaire? Les SUV vont-ils tout emporter? Kai Lichte, porte-parole de cette ligne de produits, résume ça en une phrase: «Nous voulions créer la meilleure berline du segment sur le plan de la conduite.» Ajoutons que les prestations annexes sont assez étonnantes. La voiture vous salue. Si vous enclenchez chaque matin le siège chauffant, au bout de quelques jours l’auto le fait toute seule. Ce sont les deux arguments principaux plaidant en faveur de cette icône: le comportement dynamique et l’orientation vers l’humain.

Les bases repensées

La nouvelle Série 3 a légèrement grandi, mais a perdu 55 kilos. Elle doit affronter un chiffre impressionnant: les six générations précédentes ont totalisé 15 543 000 ventes. Un héritage, certes, une base solide, effectivement, mais cela ne suffit pas. L’excellence des châssis devait encore franchir un pas, c’est fait sur le plan dynamique et du confort.

Vérification effectuée sur les routes aux revêtements inégaux du Portugal, le filtrage est rigoureux. L’insonorisation a aussi été améliorée avec un pare-brise et des glaces latérales avant antibruit. La répartition des masses égale entre l’avant et l’arrière et la rigidité augmentée donnent à cette Série 3 une aisance fabuleuse dans les parcours sinueux. Les motorisations testées, notamment le quatre-cylindres de la 330i, offrent de la puissance et du couple avec générosité. Toutefois, à ce niveau, les différences commencent à devenir moins perceptibles avec le modèle précédent. Aussi, le design prend-il une importance accrue et une armée d’assistances et d’aides font leur entrée à bord.

