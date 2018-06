Bien vivre Vieillir en gardant la forme? Nos conseils pour une vie de senior épanouie Vivre vieux, c’est en principe ce qui nous attend: l’espérance de vie en Suisse ne cesse d’augmenter, avec une moyenne de 81,5 ans pour les hommes et 85,3 ans pour les femmes. Encore faut-il vivre bien pour profiter de ces années. En suivant les conseils des spécialistes, c’est possible.

Le jeudi 7 juin, au Palais de Rumine à Lausanne (de 17 h à 18 h 30), aura lieu un débat public intitulé «Bien vieillir au 21ème siècle: la santé personnalisée pour les seniors», organisé par la plateforme SantéPerSo (initiative de la Fondation Leenaards) et le CHUV. Programme détaillé et inscription: www.santeperso.ch/bienvieillir

Prendre des années, c’est inéluctable, mais au fond pourquoi l’organisme se dégrade-t-il au fil du temps? Notre organisme est pourtant doté de mécanismes de réparation et de renouvellement propres, justement destinés à lutter contre le vieillissement. Or tout élément complexe se dégrade avec le temps: «Si vous laissez une voiture dans un garage, elle va immanquablement s’abîmer. C’est pareil pour l’homme», illustre le professeur Karl-Heinz Krause, spécialiste en biologie du vieillissement aux Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Sans qu’une raison l’emporte sur les autres: aujourd’hui, on admet que le vieillissement est un processus extrêmement complexe, qui recouvre près d’une centaine de mécanismes différents.

Reste LA question qui nous taraude tous: comment vivre le plus longtemps possible, tout en restant fringant et en bonne santé? «Il faut bien choisir ses parents», s’amuse le Pr Krause. Si la génétique joue un rôle (environ 20%) dans notre capacité à surfer sur les ans, celui-ci est toutefois mineur par rapport à l’environnement et au style de vie (environ 70%). Chacun peut donc influencer sa trajectoire. Mais pas n’importe comment. La prise d’hormones (DHEA, hormone de croissance, etc.), très à la mode dans certains concepts d’anti-aging, est déconseillée. Les experts relèvent le caractère expérimental de ces traitements et leurs risques pour la santé – de cancer notamment. De même, la prise systématique de compléments alimentaires, vitamines, oligo-éléments, etc. est inutile. Autre piste à ne pas suivre: la restriction calorique, qui stipule qu’en restreignant son alimentation, on produit moins de radicaux libres, donc on ralentirait le vieillissement de ses cellules. Il n’y a, à ce jour, pas d’évidence scientifique qui confirmerait cette hypothèse.

Pour se donner les meilleures chances de bien vieillir, la stratégie la plus efficace est d’adopter les six comportements suivants, classés par ordre d’efficacité. Ils ont été établis par des experts, qui sont formels: il n’est jamais trop tard pour bien faire!

Conseil 1: Renoncez au tabac (10/10)

Ce n’est pas un scoop, mais cela reste une évidence: fumer tue, et a un fort impact sur le vieillissement. Le tabac brûlé génère une centaine de substances toxiques qui attaquent sans scrupules vos poumons et vos vaisseaux. Fumer augmente le risque de tous les cancers et des maladies cardio-vasculaires. Les plus addicts rétorqueront que certaines personnes atteignent un âge avancé en ayant fumé toute leur vie. Certes, mais «cela reste exceptionnel!» rétorque le professeur Christophe Büla, chef du Service de gériatrie au Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV). Ceux qui passent entre les gouttes souffrent fréquemment de BPCO (broncho-pneumonie chronique obstructive), une maladie chronique dont les symptômes (toux, dyspnée, expectorations, etc.) altèrent sérieusement la qualité de vie.

