Données Votre banquier utilise l'intelligence artificielle pour tout savoir de vous Les banques mettent à profit les avancées du Big Data pour pousser leur niveau de connaissance sur leurs «petits clients». Que savent-elles de nous?

«Cela vous est peut-être arrivé lorsque vous contactez le centre d’appels d’une banque. Dès que vous atteignez un interlocuteur, ce dernier sait déjà quoi vous répondre avant même que vous vous soyez exprimé.» Celui qui dit cela n’est autre que le patron de la plus importante banque exclusivement sur Internet de Suisse, Mark Bürki, fondateur de Swissquote à Gland (VD). Son établissement est l’un des plus avancés en matière d’exploitation des technologies de l’information.

Et comment le téléphoniste peut-il savoir ce que vous allez lui dire, ou lui demander, avant même que vous n’ayez ouvert la bouche? Parce que la banque peut en savoir déjà long sur vous. Très long. L’état de vos comptes, dettes et hypothèques bien sûr. Mais aussi, si elle le veut vraiment, ce que vous avez regardé sur son site Internet, si vous vous êtes attardé sur la page consacrée aux fonds de placement, aux avoirs de 3e pilier, ou si vous avez relu les conditions générales. «Nos informaticiens recueillent la moindre information, même s’ils ne savent pas quoi en faire pour le moment. Et même si cela pose de redoutables problèmes de stockage des données. L’essentiel, c’est d’en collecter le maximum», poursuit Marc Bürki.

Révolution numérique

Les banques entrent dans une nouvelle ère, celle de l’utilisation de l’intelligence artificielle dans leurs contacts avec leurs clients. Certaines d’entre elles développent, à l’image de Swissquote, les outils permettant de mieux savoir ce que font et ce que veulent leurs déposants. UBS entretient ainsi un pôle «intelligence artificielle» à Zurich intégré à son «Group Innovation Team» constitué d’une poignée de spécialistes recourant aux compétences d’une centaine de personnes en son sein.

