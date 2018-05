Complicité Ami(e), mon beau miroir Ils ont les mêmes goûts et intérêts? C’est normal: les meilleurs amis ont un cerveau similaire, nous dit la neurologie.

La grande amitié est souvent synonyme de proximité, voire d’exclusivité. Et c’est bien ce qui chiffonne les pédagogues situés sur l’autre rive de l’Atlantique. Plusieurs établissements scolaires sont ainsi partis en croisade contre les best friends qui peuplent leurs classes. Argument évoqué? Le lien particulier unissant les meilleurs amis créerait un phénomène de bande, qui exclurait les autres enfants. Ainsi, dans le meilleur des mondes, du moins tel qu’il est théorisé par les adultes, les élèves devraient plutôt privilégier la camaraderie. Histoire de donner à tous les mêmes chances de sociabiliser convenablement. Un hygiénisme affectif qui interpelle le psychanalyste et écrivain Saverio Tomasella: «Il s’agit là d’une vision très normative de l’amitié. Les Américains sont assez obsédés par l’impératif d’une bonne sociabilisation, qui constitue à leurs yeux l’un des critères de bonne santé d’un individu.» Et puis, le souci des enfants prétendument écartés par les best friends est-il la motivation première? Saverio Tomasella en doute. «Derrière ces interdictions couve sûrement aussi la crainte de l’homosexualité. Tant d’intimité entre garçons ou entre filles peut déranger les mœurs.» C’est bien dommage, puisque la capacité à avoir un meilleur ami est en soi un excellent indicateur émotionnel, poursuit le psychanalyste: «Pour faire naître et entretenir une telle amitié, il faut savoir lâcher un peu de contrôle, s’ouvrir à l’autre. Avoir un meilleur ami nous apprend jusqu’à quel point nous acceptons de nous rendre vulnérables. Et nous en apprend donc sur nous-mêmes.»

Nous n’en croisons pas des masses sur notre route: de deux à quatre véritables au cours de notre vie, constatent les enquêtes psychosociologiques. Eux, ce sont nos meilleurs amis. Une telle rareté interroge. Qu’est-ce qui fait soudain se rapprocher deux âmes se percevant comme sœurs?

Le hasard? Peut-être pas, nous apprennent des scientifiques du Dartmouth College, aux États-Unis. Dans une étude publiée par la revue Nature, ils avancent que les personnes liées par un haut degré d’amitié ont une activité cérébrale très proche. Il suffirait même d’examiner un à un tous les membres d’une foule via une IRM pour retrouver les individus liés par une relation privilégiée!

Devant tel film ou en écoutant tel discours politique, leurs hémisphères résonnent en chœur. Une analogie neuronale qui semble démystifier enfin les affinités électives souvent criantes entre meilleurs amis. «Certains sont plus dans la recherche de complémentarité et s’avèrent très différents, mais la plupart des très grands amis ont en effet beaucoup de points en commun, avec une vision du monde assez partagée, souligne Claude-Alexandre Fournier, psychologue du développement à la HES-SO Valais. Cette attirance s’explique par le besoin d’identification et l’envie de trouver un même que soi.» Motivations présentes en particulier pendant l’adolescence, où l’individu est en quête d’un phare auquel s’accrocher tandis «que ses repères connus, corporels comme sociaux, se brouillent».

Aimer d’amitié

Cette ressemblance identifiée chez les meilleurs amis tend même à uniformiser le genre des tandems fusionnels. Dans son ouvrage «Psychologie de l’amitié» (PUF, 2004), Jean Maisonneuve écrit ainsi que les couples de BFF (pour «best friends forever») sont aux trois-quarts unisexes.

Là encore, sans doute l’effet miroir de deux cerveaux qui cogitent pareil. Ou peut-être aussi que trop de proximité entre homme et femme finit vite par déraper et changer de statut… Les super amis mixtes montrant une grande longévité auraient donc réussi à mettre en sommeil leurs hormones? «Mon meilleur ami est en fait une meilleure amie, témoigne Gildas, 27 ans. Quand je l’ai connue il y a huit ans, je la trouvais séduisante et j’aurais pu tenter de me mettre en couple avec elle, mais avec le temps les choses ont évolué en amitié profonde et sans ambiguïté. Même si je la trouve toujours très belle aujourd’hui, jamais je ne songerai à franchir cette frontière.»

Gildas et sa BFF, tout comme les amis inséparables de même sexe, sont finalement à la fois amis et amoureux, tranche Saverio Tomasella, psychanalyste auteur des «Relations fusionnelles» (Eyrolles, 2016): «L’amitié forte est dans tous les cas un mouvement d’amour, on y trouve exactement les mêmes ingrédients, à l’exception de la sexualité: attirance, besoin de l’autre, parfois fusion et dépendance. Le meilleur ami est essentiel car il nous fait vivre, comme la personne aimée, cette intensité amoureuse qui fait vibrer et nous fait aller loin dans la vie.»

Les très grandes amitiés se développent, dans trois cas sur quatre, entre individus du même sexe. Photo: Harold M. Lambert/Getty Images

Reste que les chercheurs peinent encore à circonscrire le phénomène. Sous le règne de Facebook et d’Instagram, qui ont normalisé les amitiés par centaines et les millions de followers, on se demande pourquoi un irréductible village résiste à l’envahisseur: les BFF. Qui tiennent bon dans un monde poussant à socialiser à échelle industrielle. Nous continuons en effet à privilégier certaines personnes, préservant et nourrissant ces relations exceptionnelles, jardin secret hors de portée de la jungle contemporaine. «L’amitié en tant que pratique sociale est bien étudiée, mais lorsqu’elle s’exprime par l’intensité, voire l’exclusivité, les soubassements sont plus flous, car ils s’ancrent profondément dans l’intime», fait remarquer Claude-Alexandre Fournier.

Et donc, c’est quoi un meilleur ami? «La psychologie n’apporte pas encore de définition et c’est tant mieux! lance Saverio Tomasella. Je dirais qu’il s’agit de la ou des personnes avec qui l’on se sent le mieux, qui nous inspirent le plus de confiance. Avec eux, on ose tomber le masque. Leur avis nous importe toujours mais nous restons libres de le suivre ou pas. Au fond, ils sont comme des guides, et non des maîtres à penser.»

Et ces bergers mi-affectifs mi-spirituels nous accompagnent parfois durant toute l’existence, au point de compter parmi les expériences sociales majeures d’un individu. «Un lien d’amour, un mariage, même promis pour l’éternité, peut être chamboulé et brisé, alors qu’une relation d’amitié forte est souvent une sorte de fil conducteur ininterrompu, note Claude-Alexandre Fournier. Il s’agit là de liens qui sont peut-être plus longs et stables que ceux tissés entre des conjoints.»

Ada, 85 ans, en sait quelque chose. Cette Neuchâteloise qui n’a connu que de brèves romances et n’a eu ni enfant ni bague au doigt est actuellement en train de vivre l’idylle de sa vie: ses retrouvailles avec Colette, 86 printemps, sa meilleure amie depuis l’école. «On s’était un peu perdues de vue sans pour autant rompre le contact, raconte-t-elle, mais lorsque le mari de Colette est décédé il y a quatre ans, on a tout à coup recommencé à se voir comme s’il n’y avait eu aucune pause depuis le collège. Aujourd’hui, on sort ensemble plusieurs fois par semaine pour écumer les théâtres, les salles de concert, et aussi les dégustations de vin. J’ai même habité chez elle pendant six mois à cause de travaux dans mon appartement.»

Des diapasons humains

«Les meilleurs amis n’ont pas forcément besoin de proximité géographique pour conserver un lien», confirme Claude-Alexandre Fournier. Un simple coup de fil à son ou sa BFF pour connaître son point de vue avant telle décision «nous aide pourtant à nous construire».

D’autant plus logique que la gémellité des cerveaux repérée par l’étude du Dartmouth College a tendance à se renforcer avec le temps, éclaire Giovanni Frisoni, neurologue et professeur ordinaire à l’Université de Genève. Comme une symbiose bénéfique. «La chimie relationnelle se fonde notamment sur différents tropismes découlant des goûts, des vécus, de l’éducation reçue… Cette symétrie facilite l’entrée en syntonie de certaines régions du cerveau. En fait, on vibre avec l’autre comme sur une même fréquence.»

En traversant toute une vie avec une personne, nos neurones miroirs se modifient en effet plastiquement et deviennent encore plus similaires à celui de l’autre. «On finit par être en totale osmose», illustre le psychiatre. Les meilleurs amis, en état de fusion invisible et en perpétuelle translation l’un vers l’autre? «À partir de fonctionnements cérébraux en interaction, on se façonne, on se construit réciproquement», conclut Saverio Tomasella. Sacré chemin depuis un simple banc d’école.

Deux cerveaux en résonance: Une grande amitié peut se lire grâce à une simple IRM. Ce schéma représente l'activité cérébrale de quelques 300 volontaires face à différents stimuli: film, discours politique, sketches, clips musicaux. Plus on se dirige vers la gauche, plus les liens d’amitié déclarés augmentent en intensité, et plus on va dans le rouge, plus les réponses neuronales se ressemblent devant tel stimulus. Le fonctionnement des hémisphères est ainsi particulièrement proche entre les meilleurs amis. (Le Matin)