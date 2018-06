Métamorphose Au secours, ma puberté arrive trop vite! Des poils qui poussent, des seins et des fesses qui prennent du volume à 9 ans déjà: pris de court par ces changements survenant de plus en plus tôt, les enfants peuvent être perturbés par l’entrée dans la puberté.

Une puberté avancée n’est en soi pas inquiétante, n’ayant «pas d’impact somatique» rassure le Dr Pierre-Antoine Pradervand. «On doit néanmoins savoir identifier une puberté précoce vraie, en raison des conséquences négatives qu’une telle condition peut avoir sur la croissance de l’enfant. Par ailleurs, si on ne retrouve souvent pas de cause à une puberté précoce, il existe quelques diagnostics associés sérieux qu’il convient d’écarter.» Une telle précocité conduirait en revanche, chez les filles, à une prévalence plus grande aux cancers du sein, des ovaires et de l’endomètre une fois adultes. «Plusieurs études semblent le montrer souligne Valérie Schwitzgebel Luscher, même si on sous-estime peut-être aussi le rôle de facteurs génétiques dans ce risque plus élevé.» Enfin, les psys constatent une vie sexuelle plus active chez les filles réglées très tôt.

Thélarche Début du développement de la glande mammaire chez la jeune fille, correspondant en général aux premiers signes de la puberté. Pubarche Début du développement d’une pilosité pubienne en lien avec la production d’androgènes surrénaliens. Ménarche Début des menstruations, intervenant en général deux à trois ans après le début de la thélarche. Puberté précoce incomplète Inclut une thélarche précoce ou une adrénarche précoce et est potentiellement une variation d’une puberté normale. Un facteur ethnique ou une prédisposition génétique en est souvent la cause. Ces situations représentent un dilemme clinique, en raison de l’incertitude relativement à une simple variation de la normale ou aux premiers signes d’une puberté précoce. Puberté précoce Apparition de caractères sexuels secondaires avant l’âge de 8 ans ou d’une ménarche avant 10 ans. Une évaluation médicale est alors recommandée et un traitement médical peut être nécessaire. Considérant les différences inter­ethniques et la tendance à une apparition plus jeunes des caractères sexuels secondaires, la limite d’âge reste toutefois mal définie.

Les enfants du XXIe siècle grandissent trop vite. C’est, en substance, le message lancé par Boris Cyrulnik dans les médias il y a quelques semaines. Il pointait notamment du doigt une puberté qui tendrait à se manifester plus vite que dans les décades précédentes. Avec raison? «Plusieurs travaux récents le démontrent en effet», relève Valérie Schwitzgebel Luscher, professeur assistante au département de pédiatrie de l’Université de Genève (UNIGE). Selon une étude danoise particulièrement fiable, l’entrée typique dans la puberté est ainsi passée, en l’espace de trois décennies, de 12 à 11 ans trois quarts pour les garçons, et de 11 ans un quart à 10 ans pour les filles. «Des chiffres qui semblent souligner un glissement un peu plus prononcé chez ces dernières», fait remarquer le médecin. Selon un rapport français publié par l’INED (Institut national d’études démographique), les jeunes filles de 1850 connaissaient leurs premières règles vers 17 ans. Autrement dit quatre à cinq années plus tard qu’aujourd’hui.

Une horloge biologique avancée

«La tendance paraît s’être un peu stabilisée depuis les années 70 et on enregistre actuellement une évolution moins spectaculaire», note Michael Hauschild, médecin responsable de la Division d’endocrinologie et diabétologie pédiatrique du CHUV. Reste que le phénomène est toujours en marche. «On voit de plus en plus de jeunes filles avoir leurs règles à 9 ans», confirme Philippe Brenot, psychiatre et anthropologue directeur des enseignements en sexualité humaine à l’Université Paris-Descartes.

Parmi les coupables potentiels régulièrement évoqués depuis les années 2000: le disrupteur, plus connu sous le terme de perturbateur endocrinien. Une substance chimique introduite dans le corps via l’alimentation ou le contact avec la peau, et qui, par son action pseudo-hormonale, réussirait à leurrer le métabolisme au point de déclencher le processus. «La puberté est normalement lancée par le corps lui-même», éclaire Valérie Schwitzgebel Luscher. Une hormone appelée gnRH se déverse dans l’organisme et agit sur l’axe gonadotrope comprenant l’hypothalamus, l’hypophyse et les gonades, c’est-à-dire les testicules chez les garçons et les ovaires chez les filles. «Un disrupteur, lui, stimule en quelque sorte cet axe par une voie détournée.»

Une cause probable mise en lumière par une étude parue dans la revue New Scientist en 2010, qui constatait que la proportion d’enfants connaissant une puberté avant l’âge de 7 ans avait doublé entre 1997 et 2010 aux USA. Certains composés contenus dans les plastiques, les pesticides, voire les produits cosmétiques ont ainsi de telles influences. «On a, par exemple, pu prouver que l’huile essentielle de lavande en trop grande quantité joue le rôle de pseudo-œstrogène, pouvant provoquer la poussée des glandes mammaires chez les enfants», poursuit la médecin.

Pour les spécialistes cependant, la baisse de l’âge moyen du début de la puberté ne doit pas être confondue avec des cas isolés de puberté précoce vraie et potentiellement problématique. «Il faut plutôt chercher les causes de cette avancée globale du côté de l’amélioration des conditions de vie», fait remarquer Pierre-Antoine Pradervand, chef de clinique en Médecine de la fertilité et endocrinologie gynécologique au CHUV. «Même si le déclencheur de la puberté demeure encore assez difficile à identifier, on sait que le corps est incité à commencer le processus quand les réserves caloriques sont suffisantes. Cette phase est très énergivore pour l’organisme. C’est pourquoi des jeunes filles très athlétiques ou particulièrement maigres peuvent connaître une puberté retardée.»

Engrangées en trop grandes quantités, les réserves ne feraient d’ailleurs qu’accentuer le phénomène, relève Valérie Schwitzgebel Luscher. «L’obésité est réputée favoriser une puberté en avance, le tissu adipeux ayant un rôle important dans le début du processus. Avec une prévalence du surpoids chez les enfants de 30% aux États-Unis et de 16,4% en Suisse, les effets ne sont donc pas négligeables.» Il ne faudrait toutefois pas trop dramatiser le tableau. «Même si elle sera considérée comme avancée, une pubarche à 9 ans reste assez normale, signale Pierre-Antoine Pradervand. C’est seulement si des signes se manifestent avant 8 ans chez la fille et 9 ans chez le garçon qu’une consultation chez un pédiatre peut être conseillée.»

Un événement parfois traumatisant

Pourtant, une puberté pressée de venir peut vite générer des situations compliquées. «Cela fait environ deux mois que ma fille de 9 ans a des poils déjà drus sur le pubis, et cette découverte la traumatise véritablement, témoigne Laure, maman lausannoise de 43 ans. Je l’ai récemment entendu crier sous la douche en s’apercevant de la progression de sa pilosité. Moi-même j’avoue avoir été surprise en voyant ça, car je m’attendais plutôt à quelque chose ressemblant à un duvet à cet âge. Cet aspect un peu adulte de son corps me fait bizarre, car ma fille dort toujours avec des doudous…»

Serge, Genevois de 44 ans, fait un constat identique concernant sa fille de 11 printemps, qui, déjà réglée, commence à se comporter comme une adolescente, réclamant des soirées et des virées shopping entre copines. «Elle fait au moins deux ans de plus que son âge et cet écart donne une fausse impression de maturité. En dépit de son corps qui mûrit, elle refuse de parler des menstruations, qui sont un sujet tabou pour elle.»

Même si la puberté en soi est toujours déconcertante pour l’enfant et ses proches, elle peut générer un trouble lorsqu’elle débarque en avance, rappelle Dante Trojan, médecin adjoint au service de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent des HUG: «Il peut s’installer un décalage entre le développement psychique et celui du corps, ce dernier allant plus vite que la tête. Cette situation risque d’être source d’angoisses, d’inquiétudes, voire de honte, car l’enfant se retrouve très différent par rapport à ses copains et copines pas encore concernés.»

Interdite de piscine

Réglée à l’âge de 10 ans, Michaela a connu cela. «Cette période de ma vie m’a marquée. J’avais toujours été la plus grande de la classe, et le pédiatre me prédisait une taille adulte d’au moins 1,75 mètre. Cette position un peu dominante me donnait de l’assurance et je passais pour la meneuse parmi mes amis. Sauf qu’avec ma puberté avancée, ma croissance a stoppé et je suis restée bloquée pour toujours à 1,60 mètre.» Très vite, nombre de ses camarades l’ont alors rattrapée en taille, puis dépassée. «Ce changement de statut a eu une répercussion durable sur moi, car j’ai eu tendance à être plus solitaire, plus introvertie par la suite. Un sentiment renforcé par ces deux années où j’ai été la seule qui ne pouvait pas aller à la piscine avec la classe certains jours du mois. Je n’ai retrouvé une vraie confiance en moi qu’aux alentours de mes 16 ans.»

L’adaptation psychologique à la puberté se fait progressivement, «mais si la personne est déjà fragile à la base ou évolue dans un environnement délicat, l’événement peut avoir un impact à long terme» analyse Dante Trojan. Ces récits doivent-ils faire penser que l’adaptation à la puberté est plus complexe au féminin? «C’est vrai que je vois pas mal de filles qui vivent mal cette période» éclaire Adriana Di Pizzo, membre du comité de l’association CorpEmoi. «Dans le cas d’une puberté survenant tôt, elles doivent gérer des choses peu évidentes, notamment les règles, qui sont encore très taboues et amènent fréquemment à des pensées négatives. Sans oublier qu’elles sont confrontées à davantage d’attention de la part des garçons. Malgré leurs fesses et leurs seins qui se développent, elles restent des gamines dans leur tête.» Ces enfants gagnent tout de même quelque chose: ils sortent plus rapidement de la puberté, celle-ci durant toujours de deux à trois ans. (Le Matin)