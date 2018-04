Bien vivre Bouger pour soigner son dos Mal au dos? comme 80% des adultes... Les nouvelles études sont formelles: rien n'est plus efficace que le sport pour aller mieux.

Jogging + Le moyen le plus simple et efficace d’augmenter son tonus. - A chaque impact, la charge qui pèse sur les articulations et le dos est sept à neuf fois supérieure au poids du corps. D’où l’importance de bien apprendre à stabiliser son bassin, le gainer et muscler son dos. Pratiquer 30 à 40 minutes au moins trois fois par semaine. Natation + La résistance de l’eau permet de renforcer idéalement ses muscles dorsaux, à condition de maîtriser la technique du crawl et de la nage sur le dos. - La brasse non coulée n’est pas recommandée en cas de problèmes au niveau des cervicales notamment. Musculation + Parfait pour corriger sa posture, et donc pour le dos. À condition de bien structurer ses entraînements, et de ne pas solliciter unilatéralement les disques vertébraux: veiller à l’équilibre et la symétrie des exercices pour une bonne géométrie musculaire. - La tendance à surestimer ses forces en travaillant avec des poids trop lourds et des mouvements non adaptés à son dos. Golf + Le grand air, la marche, la dépense énergétique… Idéal pour améliorer sa coordination et sa souplesse. - Exigeant au niveau technique pour éviter tout risque de blessures au niveau du dos dues aux nombreux mouvements de torsions. Bien se muscler le dos, les épaules et le ventre en prévention, en plus de la technique. Aqua-fit, aqua-jogging + Particulièrement adaptés pour ménager les articulations et le dos grâce au travail dans l’eau, avec des impacts et des risques de blessures diminués. Le travail en groupe est aussi un plus. - Avant de se lancer, en cas de maladies cardio-vasculaires, consulter son médecin. Randonnée, marche, marche nordique + Sports très complets au niveau cardio-pulmonaire et musculaire pour les épaules, les pectoraux, les bras, les abdos et le dos. Sans limitation d’âge et idéal en rééducation suite à une blessure par exemple, surtout la marche nordique avec l’utilisation de bâtons. - Les descentes peuvent être sollicitantes pour les personnes souffrant des articulations et du dos, privilégier les montées, et organiser le retour en télésiège par exemple. Cyclisme + Idéal en endurance et musculation pour travailler poumons, jambes et système cardio-vasculaire, à tous les âges. Conseillé aux personnes souffrant d’arthrose, pour le travail bénéfique sur les articulations. - Au niveau du dos, bien veiller à la hauteur de la potence car si on doit sans arrêt lever la tête pour voir devant soi, les cervicales en souffrent. L’appui sur les mains n’est pas non plus idéal pour les muscles du dos. Tai-chi-chuan, qi gong + Parfaits pour apprendre à harmoniser ses mouvements dans des enchaînements doux et énergétiques, et pour apprendre à maîtriser la respiration abdominale profonde. Détente du dos, au niveau des muscles et des articulations. - S’astreindre à pratiquer cinq à dix minutes par jour pour s’entretenir et progresser.

Multiplication d’examens inutiles, prescriptions d’infiltrations, incitation au repos: autant de fausses bonnes idées pour soulager un dos. C’est ce que révèle une étude de la revue scientifique médicale britannique Lancet publiée en mars 2018, à laquelle a participé le Dr Stéphane Genevay, médecin adjoint responsable de la consultation multidisciplinaire du dos des Hôpitaux universitaires genevois (HUG). Le spécialiste l’affirme, la clé, c’est de bouger: «C’est la seule chose efficace en prévention des douleurs dorsales.»

Bouger pour soigner son dos. Un message martelé depuis une trentaine d’années déjà mais qui a encore du mal à passer. «L’inactivité est très délétère. Et quand on commence à avoir mal au dos, si on s’arrête, ça a tendance à être pire, explique le Dr Genevay, Le problème, c’est que ce n’est pas naturel, et que quand on a mal, on va s’imaginer que quelque chose est abîmé. Mais le mal de dos, c’est n’est pas comme une fracture sur laquelle on met un plâtre et qu’on immobilise pour que ça se répare. C’est une sorte de blocage du système musculosquelettique, un peu comme quand votre ordinateur se bloque: on peut le redémarrer.»

80% des Suisses souffrent de douleurs du dos entre une fois par an et plusieurs fois par semaine. Des douleurs qui conduisent 1,4 million d’entre eux à une incapacité de travail chaque année, selon le rapport «Le dos en Suisse» de la Ligue suisse contre le rhumatisme (2011). Des pathologies qui touchent globalement les 40-50 ans et plus, mais aussi les jeunes, puisqu’un quart des enfants et adolescents souffre régulièrement de douleurs dorsales. Une première cause d’invalidité au niveau mondial qui questionne la prise en charge des personnes souffrant de maux de dos chroniques: exit le repos forcé, l’activité physique est fortement conseillée.

Nos voisins Français en ont d’ailleurs fait le thème d’une campagne fin 2017, intitulée «Ne lui tournez pas le dos», pour convaincre les personnes souffrant du dos des bienfaits de l’exercice.

Changer les mentalités

«Il faut s’imaginer la colonne vertébrale comme des tasses empilées les unes au-dessus des autres et dont la stabilité est maintenue par des haubans – qui sont les ligaments et la musculature, explique le Dr Gérald Gremion, médecin-chef du Swiss Olympic Medical Center à Lausanne. La musculature est essentielle pour maintenir la stabilité du dos, et plus elle est importante, moins les zones inertes (les disques notamment) doivent assumer le rôle d’amortis. Ce que les muscles sont capables de prendre, ça épargne tout le reste.» C.Q.F.D. Sauf que quand on se bloque le dos, le premier réflexe est plutôt de rester immobile pour éviter la douleur. Et l’entourage professionnel et familial y contribue. «Dire à quelqu’un qui a mal au dos de ne pas revenir travailler ou de rester dans son lit jusqu’à ce qu’il aille parfaitement bien, c’est la pire chose qu’on puisse lui dire», selon le Dr Genevay.

Il faut un changement de mentalités complet. Car l’inactivité peut transformer une douleur aiguë en douleur chronique, poussant certaines personnes à devenir phobiques de tout mouvement, comme s’ils étaient tétanisés en permanence, par peur d’avoir mal ou d’aggraver l’état de leur dos. Une fausse croyance très, trop répandue. «Si le facteur psychologique est déterminant pour ces cas-là, il ne faut pas oublier que le mal de dos est avant tout un problème physique, ce n’est pas dans la tête», souligne le Dr Genevay.

Quel sport pour qui?

Le golf mauvais à cause des torsions? Le jogging pire à cause des impacts? La natation, oui, mais sous condition? «On a peu d’arguments pour préconiser tel sport plutôt qu’un autre pour tel type de cas, explique le Dr Guillaume Muff, médecin-chef de clinique médecine physique et réhabilitation, au département de l’appareil locomoteur du CHUV. De même que pour contre-indiquer un sport. Le patient doit se voir comme un athlète blessé qui doit retourner sur le terrain. À lui de fixer ses limites, sa progressivité, son intensification.»

Photo: Henrik Sorensen

Ce que confirme le Dr Gremion: «Il n’y a pas de sport mauvais pour le dos, ce qui est mauvais, c’est la non-préparation physique.» Accessible online, la plate-forme mon-sport.ch oriente sur une soixantaine de disciplines sportives via un test qui interroge l’âge, la localisation de la douleur, la gestion de celle-ci… pour donner quelques pistes (voir tableau). Un biais valable pour les 80% d’entre nous qui pourraient prévenir leurs maux de dos en se bougeant. En sachant que dans 90% des cas, quand ceux-ci sont mécaniques, les épisodes aigus guérissent en douze semaines, peu importe le traitement.

«Ce qui pose problème ce sont les 10% qui se chronicisent, avec des douleurs intenses et invalidantes», continuent le Dr Muff. Mais comment redonner confiance à un patient qui a une peur viscérale de se remettre à bouger? Le CHUV et les HUG proposent des programmes de réhabilitation (lire les témoignages) avec une approche multidisciplinaire qui associe ergothérapeutes, physiothérapeutes, psychologues, psychiatres et psychomotriciens.

«C’est tout un travail d’éducation thérapeutique pour redonner confiance au patient et le remettre en mouvement, en lui expliquant que la douleur peut être gérée et qu’elle n’est pas due à des dégâts dans son dos. Même si elle augmente, rien n’est en train de s’abîmer. La douleur n’est pas une fatalité et disparaîtra à terme», conclut le Dr. Genevay. Et de savoir que courir, taper des balles ou enfourcher son vélo peut non seulement prévenir mais aussi soigner son dos, voilà qui motive à enfiler ses baskets.

«J'avais développé une véritable crainte du mouvement», Laurence, 37 ans, logopédiste

«J’ai eu une hernie discale en février 2016, et une récidive en mai 2017. Je travaille à temps partiel avec des enfants polyhandicapés, et pour ma deuxième grossesse j’avais un ventre énorme – j’attendais des jumelles. Cela n’a pas joué en faveur de mon dos. Alors que je pratiquais le vélo tous les jours pour aller au travail, à raison de 100 km par semaine environ, je me suis retrouvée complètement immobilisée par les douleurs liées à la hernie discale. Mon bas du dos était bloqué et tout mouvement, même les plus basiques comme me baisser pour embrasser mes trois filles, devenait impossible. Je n’osais plus bouger. Grâce au programme ProMIDos (Programme multidisciplinaire individualisé du dos des HUG, ndlr), qui englobe une prise en charge physiothérapeutique, ergothérapeutique, psychologique et neurophysiologique, j’ai pu me défaire de cette peur et comprendre que ce n’est pas parce que je bougeais que j’allais avoir mal, au contraire.

Le programme propose également tout un versant théorique sur la neurophysiologie de la douleur qui pour moi a été essentielle pour comprendre ce qui m’arrivait et comment ne plus être victime de mon mal de dos mais devenir actrice. Actuellement j’arrive au terme de mes huit semaines de programme, et je vois vraiment une évolution. Je sais que certains jours j’aurai mal, mais j’ai appris que la douleur liée n’est pas forcément mauvais signe pour mon dos. J’ai repris le vélo, comme avant, et je sais que mon dos ne va pas se casser.»

«En reprenant l'exercice, j'avais peur que mon dos casse», Joël, 37 ans, ancien sportif

«Je suis un ancien coureur de fond. Mais après deux hernies discales, une opération et une sciatique, je n’avais plus du tout de musculature dorsale. En tant que sportif, j’ai toujours été bien entouré par des spécialistes, mais c’est le neurochirurgien qui m’a opéré qui m’a parlé du programme de l’hôpital. Jusque-là, je ne comprenais pas la véritable cause de mes douleurs quand je me déplaçais. Je me disais qu’elles venaient du mouvement, donc je ne bougeais plus. Alors que j’aurais dû faire le contraire et que cela n’aurait pas mis mon dos en danger! Même porter un sac de courses contenant une brique de lait et six yaourts était un calvaire. Sans parler de m’occuper de mes enfants, qui ont aujourd’hui 6 et 12 ans. Il fallait que je trouve une solution pour me remettre en mouvement.

Quand j’ai commencé à travailler sur des machines dans le cadre du programme, j’avais peur que mon dos se casse quand les spécialistes me disaient de faire une légère torsion. Petit à petit, j’ai repris confiance, mais j’ai surtout appris grâce à la neurophysiologie de la douleur que cette dernière n’était pas forcément mon ennemie. Je sais par exemple que j’ai une douleur mécanique, musculaire, dans la partie gauche de mon dos quand je cours. Ce qui ne m’empêche pas de le faire quand même aujourd’hui. J’ai repris la course avec plaisir, j’ai couru 11,5 km la semaine dernière. Mon but, c’est de participer à un semi-marathon d’ici un an.» (Le Matin)