Sommeil Ces jurons que l’on dit en dormant Une des rares études sur la somniloquie révèle le contenu des propos nocturnes. Étonnant!

«Vous pouvez éteindre la clim?» «Te fous pas de ma gueule. Han, mon Dieu! Y a des chaussures dans le lit.» Étranges, saugrenus, les propos que tiennent les gens qui parlent durant leur sommeil ont une teneur plutôt négative, voire carrément agressive. La nuit, «non» est le mot le plus prononcé. Gros mots et insultes ont, eux aussi, passablement la cote, selon une des rares études consacrées au phénomène.

«C’est une lucarne ouverte sur nos rêves», commente avec enthousiasme le Dr Raphaël Heinzer, médecin-chef du centre d’investigation et de recherche sur le sommeil du CHUV, à propos des travaux d’Isabelle Arnulf, directrice du service des pathologies du sommeil à l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière, à Paris. La neurologue, dont les résultats ont été publiés dans la revue Sleep , rappelle qu’une personne sur dix a déjà parlé durant son sommeil. Environ 7% des adultes somniloquent au moins une fois par semaine. Les «très gros parleurs», eux, ne représentent que 1 à 2% de la population.

Peu de travaux scientifiques se sont intéressés aux parleurs nocturnes, notamment au contenu de leurs bavardages, parce qu’il ne s’agit pas d’une maladie, explique Isabelle Arnulf. «Ça peut juste être un peu gênant pour la personne qui dort à côté.» Les données épidémiologiques existantes montrent que les enfants, et les hommes, sont plus loquaces que les femmes. De manière générale, les personnes atteintes de parasomnies – somnambulisme ou terreurs nocturnes, par exemple – ont tendance à plus parler lorsqu’elles dorment. Il existe, par ailleurs, des lignées de parleurs nocturnes, ce qui suggère une dimension génétique, «en tout cas familiale, car pas de gènes identifiés pour le moment», précise Isabelle Arnulf.

Exception faite des rares individus qui tiennent le crachoir toute la nuit, les parleurs nocturnes prononcent en moyenne quinze mots par nuit, pour les femmes, trente pour les hommes. Leurs propos sont liés aux rêves qui peuvent survenir durant les différentes phases de sommeil, que ce soit durant le sommeil lent (léger et profond) ou paradoxal. Si, par le passé, des chercheurs ont déjà montré que les propos sont cohérents avec les rêves, l’équipe du Pr Arnulf a pu observer que les gestes des dormeurs, lorsqu’il y en a, coïncident avec ce qu’ils sont en train de dire.

Durant le sommeil paradoxal, les scientifiques comprennent bien ce qui est à l’œuvre dans le cerveau. «Nous parlons tous, à l’intérieur de nos rêves, sans que ce soit extériorisé, détaille Isabelle Arnulf. Chez les parleurs nocturnes, le verrou qui nous paralyse normalement dans le sommeil paradoxal ne fonctionne qu’en partie, et dans les moments où il ne fonctionne pas bien, le rêve est extériorisé, la personne parle, bouge, crie éventuellement.» Durant le sommeil lent, c’est un peu plus compliqué, car le cerveau est en grande partie endormi: «En réalité, la partie antérieure est endormie, mais la partie postérieure peut déjà être impliquée dans des activités proches de l’éveil, comme si le cerveau se trouvait dans un état hybride, entre veille et sommeil. On pense que c’est à cause de cela qu’une partie du contenu de ce que la personne est en train de dire dans son rêve peut être extériorisée.»

Lexique désinhibé

Avec ses collègues linguistes et orthophonistes, Isabelle Arnulf a observé 232 sujets, recrutés parce qu’ils parlaient la nuit. «La moitié de ce qui est dit durant le sommeil est audible, mais pas compréhensible», souligne-t-elle. Des borborygmes qui reflètent sans doute l’état endormi ou semi-endormi du larynx. Dans la partie compréhensible, le langage est grammaticalement correct, ce qui suggère que les mêmes circuits neuronaux fonctionnent la nuit, comme le jour. Ceux qui ont un accent conservent leurs intonations sur l’oreiller. Plus étonnant, dans 90% des cas, le parleur nocturne s’adresse à quelqu’un. «Les gens marquent un temps de pause, comme pour laisser un interlocuteur répondre avant de reprendre la parole», sourit Isabelle Arnulf. Le contenu, lui, est assez négatif – «non» constitue 20% des mots prononcés la nuit, contre 0,4% le jour – les gros mots sont récurrents. Parmi les plus prisés, «putain» revient dans 2,4% du langage nocturne, contre 0,003% en temps normal… Un lexique désinhibé qui pourrait s’expliquer par une activité réduite, durant le sommeil, du cortex préfrontal, et donc d’un relâchement du contrôle de certains comportements.

La teinte négative des propos pourrait bien refléter celle des songes. «Contrairement à ce que les gens pensent, les rêves sont plus souvent émotionnellement négatifs. Dans deux tiers des cas, le dégoût, la peur, l’angoisse, la préoccupation, etc., prédominent», précise Isabelle Arnulf. De quoi étayer une hypothèse souvent avancée qui prête aux rêves la fonction de nous entraîner à des comportements de survie, comme le relève le Dr Raphaël Heinzer: «Il est possible que les rêves permettent de s’exercer «à blanc» à des situations de stress, de danger, d’agression. Ce qui pourrait expliquer pourquoi leur contenu est souvent sombre, tout comme les paroles prononcées durant le sommeil.» (Le Matin)